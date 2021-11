Que faut-il savoir sur l’échographie à 4 semaines ?

Au bout de 4 semaines de grossesses, vous pouvez déjà remarquer un début de changement de votre morphologie, seins qui gonflent, nausées, troubles de sommeil.

Pas d’inquiétudes à avoir puisque ces effets sont simplement des indicateurs qui prouvent que votre bébé est en pleine croissance à l’intérieur de vous. A 4 semaines, il sera idéal pour vous d’effectuer la première échographie pour voir où en est votre bébé, et dans l’article qui va suivre nous allons vous renseigner sur tout ce qu’il y a à savoir au moment où vous passez cette échographie.

Que faut-il savoir avant de faire votre échographie à 4 semaines de grossesse ?

Autant que maman, à partir d’un mois de grossesse les symptômes s’accentuent et vous remarquerez déjà quelques changements dans votre corps, mais aussi dans votre énergie et votre force.

Vous allez vous rendrez compte que vous avez un retard de règles de deux semaines et au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, votre ventre grossira progressivement ainsi que vos seins. Vous vous apercevrez également que vos mamelons deviendront plus sensibles et de couleur un peu plus foncée par rapport à d’habitude. L’intensité de ses symptômes peut varier d’une maman à une autre puisque tous les corps réagissent différemment.

Que percevrez-vous à l’échographie au bout de 4 semaines de grossesse ?

Au bout de 4 semaines de grossesse, la croissance de l’embryon s’accélère et vous remarquerez de plus en plus une évolution dans la grosseur de votre ventre. Lorsque vous prenez rendez-vous pour votre échographie à un mois et une fois que vous êtes installée et que le médecin entame les procédures nécessaires, vous allez voir apparaitre sur le petit écran-radio un embryon de 5 millimètres caractérisé par :

la tête ;

le petit corps qui commence à se former ;

et la queue dont il va bientôt se débarrasser.

À 4 semaines de grossesse, il s’agit d’un moment important puisque c’est à partir de là que les organes du fœtus commencent à prendre forme et se mettent en place. À compter de ce moment-là il faut prendre au sérieux votre grosse, vous devez donc manger sainement et prendre du repos pour préserver votre santé et celle du bébé durant cette période éprouvante, mais tout à fait fantastique.