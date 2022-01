Que faut-il savoir sur les formations routière en entreprise ?

Vous voulez en savoir plus sur les formations de sécurité routière en entreprise et son importance ? Lisez notre article pour en savoir plus sur le sujet !

La prévention des risques routiers

Si vous choisissez en tant qu’entreprise de faire faire une formation routière à vos employés, vous allez pouvoir :

contribuer à la prévention des risques routiers de vos salariés ;

contribuer à mettre en place plus de sécurité au sein de votre entreprise.

Quel que soit votre type d’entreprise, vous pourrez bénéficier vous ainsi que vos salariés d’une formation à la sécurité routière, tant que vous employez ont les profils suivants :

chauffeurs ;

livreurs ;

techniciens.

Ces profils ne sont d’ailleurs pas les seuls à bénéficier des avantages de ce type de formation, les commerciaux et toute personne qui a recours à un véhicule dans le cadre de ses activités pourra en apprendre plus durant un programme de sensibilisation.

Comment se déroule une formation à la sécurité routière en entreprise ?

De manière générale, cette formation à la sécurité routière va être proposée le temps d’une demi-journée. Tous les salariés pourront bénéficier de la formation et de précieux conseils, ils pourront notamment apprendre à améliorer et perfectionner leur pratique, les formateurs pourront aussi aiguiller les stagiaires sur d’éventuelles habitudes qu’ils pourraient être en train de faire sans le savoir et qui pourraient constituer des risques lors de l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles. Les formations peuvent être proposées en intra entreprise avec la possibilité d’entreprendre la formation de multiples groupes de salariés au sein des locaux de votre société.

Programme et objectif

Les programmes sont très complets et abordent tout : de l’appréhension des conditions physiques du conducteur à la compréhension du type de véhicule conduit. Quant aux objectifs de ce type de programme, c’est bien sûr la prise de conscience des comportements à risques et des éventuels dangers routiers qui y sont liés.