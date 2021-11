Que faut-il savoir sur l’ostéoporose ?

Maladie des différents types de tissu osseux qui composent les os. Pour la personne qui en est atteinte, le risque de fractures est plus important.

L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette qui se définit par une diminution de la densité osseuse et des altérations de la micro-architecture des os.

En d’autres termes les os sont soumis à une fragilité accrue, ce qui induit un risque de fracture plus fréquent. Deux à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme, à case de la ménopause (à 65 ans environ, 40% des femmes en souffrent en France), elle est à l’origine de 25% des fractures dues à une fragilité osseuse surviennent chez l’homme.

L’ostéoporose en détails

Maladie osseuse, donc, elle mêle diminution de la densité osseuse et modifications de son architecture.

Ostéoporose et arthrose, qui se manifestent après la cinquantaine, sont différentes en cela que l’arthrose se caractérise par l’usure puis la destruction du cartilage articulaire.

Les fractures les plus couramment recensées sont celles liées aux vertèbres, au poignet et au col du fémur.

Ce qui peut favoriser l’ostéoporose

Voici ce qui peut causer une multiplication des risques de fractures :

un antécédent de fracture par fragilité osseuse ;

chez une femme ménopausée, un antécédent de fracture de l’extrémité supérieure du fémur chez un parent proche (père-mère, frère-sœur) ;

des facteurs de risque de chute ;

une maladie chronique telle dAlzheimer, Parkinson, diabète, maladie cardiovasculaire, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)…

Le diagnostic

Il n’est pas nécessaire (heureusement) d’attendre qu’une fracture survienne pour diagnostiquer l’ostéoporose. L’ostéodensitométrie doit permettre de poser ce diagnostic. Il s’agit de mesurer la densité minérale osseuse (DMO).

Il s’agit de la méthode de référence de mesure de la DMO, et celle-ci est réalisée sur deux parties du corps que sont le rachis et le col du fémur. Concrètement, l’os se trouve exposé à une très petite quantité de rayons X, laquelle permet d’observer que plus il est dense, plus il absorbe de rayons X.

Traitement

Le but d’un traitement de l’ostéoporose est de prévenir la fracture en solidifiant le tissu osseux. Le médecin pourra en première intention corrige une carence en vitamine D.

En suite, il pourra conseiller une modification de l’apport alimentaire ou prescrire un médicament qui associe calcium et vitamine D, voire proposer le sevrage tabagique.

Puis une activité physique adaptée pourra venir renforcer l’équilibre et diminuer le risque de chute. Des exercices pourront aider à cette prévention : monter les escaliers, marcher ou courir, pratiquer les sports tels que le badminton, le tennis entre autres.

d’exercices de poids ou haltères.

En outre, les activités qui améliorent la posture (exercices pour le dos, les bras, les épaules, les abdominaux et le tronc) sont indispensables, surtout si les vertèbres sont en jeu..

Les traitements médicamenteux

Les principaux médicaments venant ralentir la résorption osseuse sont les biphosphonate, le raxolifène et le dénosumab. Dans le détail :

les biphosphonates réduisent le risque de fracture vertébrale, non vertébrale et du col du fémur ;

le raloxifène réduit quant à lui le risque de fracture vertébrale mais augmente le risque de phlébite ;

le dénosumab amenuise le risque de fracture vertébrale, ou de la hanche.

Le tériparatide stimule quant à lui a formation d’os et il est réservé aux formes graves d’ostéoporose.