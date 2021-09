Quel avis médical sur la cigarette électronique ?

Depuis son début de commercialisation depuis plus de quinze années, la cigarette électronique est perçue comme un moyen efficace pour faire baisser le taux de tabagisme.

Caractéristiques de la cigarette électronique

La cigarette électronique ou également appelée vapoteuse est une sorte de générateur d’aérosols ayant la forme d’une cigarette comme on en connaît. La vapoteuse est un genre de dispositif très simple permettant de délivrer une fumée artificielle aromatisée selon le goût de son utilisateur, grâce à l’échauffement d’une solution contenue dans une recharge appelée e-liquide. Les variétés disponibles de e-liquide sont très nombreuses et peuvent contenir de la nicotine ou pas.

Avis médical sur la vapoteuse

Si l’on vient à comparer les méfaits engendrés par la combustion du tabac sur la santé de l’individu par rapport à ceux causés par la cigarette électronique, on se rend facilement compte que les risques sont moindres. Parmi les pathologies dues au tabac, on mentionne le cancer, les pneumopathies et les problèmes cardiaques, résultants des nombreuses substances cancérigènes présentes dans la cigarette classique et qui ne sont pas présentes dans la e-cigarette. Toutefois, si l’on venait à se baser sur les récentes études, quelques maladies de sérieuse envergure pouvaient atteindre les gens qui vapotent, plus que ceux qui n’ont jamais rien fumé. Parmi ces conséquentes on mentionne:

Diminution de la défense immunitaire naturelle vis à vis des pneumopathies

Ruptures de brins d’ADN dans kératinocytes

Risque de cancer élevé à cause des produits toxiques présents dans le e-liquide

Réactions allergique dans de rares cas seulement

Altérations importantes et obstruction des voies respiratoires chez des personnes avec un terrain prédisposé

Malgré toutes ces conclusions, rien de concret n’a été encore déclaré par les responsables de la santé mondiale. Quoique, les médecins et spécialistes déconseillent fortement l’initiation à la e-cigarette par les non-fumeurs mais conseillent plutôt aux grands tabagistes de se tourner vers cette solution qui semblerait à priori être moins nocif pour la santé.