Qu’est-ce que l’anémie ? Causes et traitements

Cette carence en globules rouges est diagnostiquée par un taux faible en hémoglobine.

Au niveau mondial, l’anémie est un problème de santé publique. En effet, l’OMS estime qu’environ 1 personne sur 4 en serait affectée. Pas étonnant lorsque l’on sait que la carence en fer, qui peut en être l’une des causes, est le déficit nutritionnel le plus fréquent à travers le globe.

Définition de l’anémie

Elle se caractérise par une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang. L’hémoglobine est, pour rappel, la protéine se trouvant dans les globules rouges et son rôle est de transporter l’oxygène des poumons en direction des cellules des organes.

Selon le public concerné, ce niveau du taux sanguin d’hémoglobine correspond à moins de :

12 grammes (g) par décilitre (dl) (ou 120 g/litre (g/l) de sang ) chez la femme ;

13 g/dl (ou 130 g/l) chez l’homme ;

11 g/dl (ou 110 g/l) chez la femme enceinte dès le second trimestre de grossesse ;

13,5 g/dl (ou 135 g/l) de sang chez le nourrisson.

Symptômes de l’anémie

C’est selon la sévérité de l’anémie que les symptômes vont se manifester. Légère, elle sera asymptomatique. En revanche, si elle vient à s’aggraver, voici comment elle va se révéler :

pâleur visible à l’intérieur des paupières, au niveau des ongles et des lèvres ;

essoufflement à l’effort mais aussi au repos ;

fatigue chronique, tan tau niveau physique que psychologique ;

étourdissements, vertiges, faiblesse en se levant d’une chaise, sensation de tête qui tourne ;

migraine ;

difficultés de concentration ;

diminution de la libido.

Les causes et traitements associés

En-dessous de 8 g/100 ml de sang, elle doit être traitée et dans une vaste majorité des cas, la transfusion sanguine devra être envisagée. Mais pour un taux supérieur, c’est selon la cause qu’elle sera traitée. Voici les causes les plus fréquemment rencontrées :

La carence en fer

Ce déficit en fer peut lui-même être la conséquence de pertes sanguines non visibles ou visibles, d’un apport alimentaire insuffisant, ou encore d’une mauvaise absorption du fer au niveau du tube digestif.

Le traitement va consister en prise orale d’un médicament qui peut provoquer des douleurs abdominales sans gravité.

La carence en vitamine B12

Cette anémie, généralement dite “de Biermer” touche les personnes âgées, et surtout les femmes. Ses causes sont à chercher du côté d’une alimentation végétarienne ou végétalienne stricte et prolongée ou de maladies inflammatoires intestinales par exemple.

Un apport de vitamines B12 par injections intramusculaires sera prescrit, et si l’origine est alimentaire, cet apport se présentera sous la forme de comprimés ou d’ampoules buvables.

Une carence en acide folique

L’acide folique, ou vitamine B9, est apporté par un régime alimentaire intégrant notamment des légumes verts. Mais une fin de grossesse peut aussi marquer un déficit en acide folique.

Si l’origine est alimentaire, la consommation d’aliments tels le foie, les légumineuses cuites, les asperges ou le riz complet pour ne citer qu’eux sera conseillé. Ou des comprimés d’acide folique. Chez la femme enceinte, une supplémentation est toujours prescrite.