Que sont les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ?

Occasionnant des comportements irrépressibles, ils nécessitent une consultation rapide.

Les troubles obsessionnels compulsifs ou TOC sont dans la famille des trouble anxieux graves. Il s’agit d’une maladie psychique chronique qui se définit par des symptômes obsessionnels et compulsifs, à plus ou moins forte intensité et soit ensemble, soit séparément.

On estime qu’en France, 2% à 3 % des personnes souffrent de TOC mais il se pourrait bien que ce taux soit sous-estimé, étant donné que de nombreux Français ne consultent pas.

Obsessions et compulsions

Les obsessions

Les personnes qui en souffrent sont obnubilées par des pensées vectrices d’angoisses qu’il est alors compliqué voire impossible d’ignorer. Elles surviennent sans raison précise, de façon intrusive.

Elles peuvent avoir trait à la sexualité, au désordre, à la saleté pour ne citer que ces domaines. Angoisse et souffrance font alors partie du quotidien des malades.

Les compulsions

Les malades ressentent le besoin d’évacuer cette anxiété par le biais de rituels (actes mentaux répétitifs) ou actions elles aussi répétitives visant à empêcher que la ou les choses redoutées surviennent.

Prière, lavage des mains, répétition “dans la tête” de certains mots, rangement d’après un certain ordre peuvent être effectués. Cela ne signifie pas pour autant qu’il en ressort de la satisfaction. le soulagement procuré n’est que de courte durée.

L’exemple du TOC saleté/lavage

Parmi les plus connus des TOC, ceux liés à l’obsession de la saleté et de la compulsion du nettoyage. La personne qui en souffre pourra ainsi se laver les mains des dizaines de fois par jour, ou un ménage quotidien nécessitant une grande quantité de détergents.

Facteurs favorisant les TOC

Si les causes ne sont pas à ce jour connues, certains facteurs d’apparition peuvent être pointés.

Famille et génétique

Il est fréquent que des patients souffrant de TOC connaissent des proches qui en sont également atteints, tout comme de tics ou d’un syndrome de la Tourette.

Facteurs neuro-physiologiques

Il se pourrait que les TOC soient liés à un dysfonctionnement de circuits cérébraux. Des chercheurs ont observé l’hyperactivité de certaines zones du cerveau.

Un trouble du système immunitaire est aussi suspecté.

Un traumatisme

Dans environ 1 cas sur 3 (un taux un peu plus élevé parmi les enfants), un TOC se manifeste subitement suite à un traumatisme ou un stress intense.

TOC : plusieurs traitements

Les deux buts des soins apportés aux personnes souffrant de TOC sont la réduction des symptômes en vue d’une vie quotidienne simplifiée au maximum; mais aussi réduire la perte de temps induite par les rituels.

Un choix dicté par l’intensité du TOC

Dans le cas où le TOC est d’intensité faible à modérée, la thérapie comportementale et cognitive (TCC) sera choisie. S’il est sévère, un traitement médicamenteux est prescrit en première intention, complété par une TCC. Le cocktail médicaments + TCC permet une guérison pour 1 personne sur 5 atteinte.

Rappelons que la TCC est une thérapie de courte durée qui va agir sur les comportements qui posent problème en cherchant à corriger les pensées et émotions.