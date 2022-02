Quel est le dosage de CBD adéquat pour traiter une douleur chronique ?

Le CBD est une substance issue de la plante de chanvre, au même titre que le THC. Toutefois, ce dernier ne cause ni hallucination, ni dépendance.

En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé a déterminé que le cannabidiol n’était à l’origine d’aucun effet secondaire nocif pour la santé. Au contraire, de nombreuses études prétendent qu’il aurait plusieurs bienfaits sur la santé animale et végétale. Et ce grâce à la similarité de ses composants avec ceux des récepteurs CB1 et CB2 du système endocannabinoïde. Dans cet article, on vous propose de découvrir l’un des bienfaits les plus appréciés du CBD : la diminution de la douleur.

Les bienfaits du CBD contre les douleurs chroniques

Parmi les expériences sensorielles les plus affreuses et les plus détestables, on retrouve les douleurs chroniques qui se manifestent lorsqu’un dérèglement se produit dans notre corps. Cela peut d’ailleurs être causé suite à :

Une opération chirurgicale ;

Une lésion neuronale ;

Une blessure grave ;

Une infection.

Afin de les traiter, des calmants sont prescrits par votre médecin. Toutefois, ils causent souvent des problèmes au niveau de vos intestins ou de votre estomac. Et, suite à une consommation longue durée cela pourrait entraîner une baisse de leur efficacité ou encore de la dépendance. Afin d’éviter cela, il est préférable de se rabattre sur des solutions naturelles. Pour ce faire, il est possible de consommer du CBD qui agit directement sur votre SCE. Les capacités de ce dernier sont alors optimisées. Ce qui lui permettra une régulation plus rapide des différentes fonctions du corps.

Définir le dosage de CBD nécessaire pour l’atténuation des douleurs chronique

Il est toujours préférable de consulter votre médecin pour avoir un avis médical. Toutefois, il est conseillé de commencer par un dosage faible de 5 %. Si ce dernier est insuffisant, il est possible d’augmenter peu à peu jusqu’à déterminer celui qui convient à votre âge, votre sexe et à votre métabolisme.