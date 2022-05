Quel est le meilleur jour de la semaine pour poser un congé ?

Une psychologue américaine estime que le mercredi est le meilleur jour pour remettre son horloge interne à l'heure.

C’est dans le magazine en ligne Quartz que Dawna Ballard, professeure de communication à l’Université du Texas à Austin explique pourquoi elle estime que le mercredi est le meilleur jour de la semaine pour se reposer.

Celle qui étudie aussi la chronémie, c’est-à-dire l’étude de la temporalité humaine, a dans cet entretien expliqué pourquoi selon elle il est préférable de se reposer en plein milieu de semaine plutôt que d’opter pour des weekends prolongés.

Respecter son propre rythme

La spécialiste estime que le plus important à considérer pour se reposer, c’est d’avoir une journée qui permette d’écouter son rythme. Et elle rappelle : “Notre expérience humaine du temps est commandée par des ‘rythmes’ à la fois internes (comme le fait d’être une ‘personne du matin’ ou d’être un noctambule, un ‘oiseau de nuit’) et externes, comme la semaine de travail ou une échéance particulière”.

Ainsi, la traditionnelle semaine de cinq jours de travail suivant deux jours de repos correspond à un rythme externe qui empiète sur le rythme interne : “la semaine continue évidemment de se répéter, et donc parce qu’elle continue de se répéter, elle développe un véritable pouvoir sur nous”.

Le mercredi a ceci d’intéressant qu’il vient casser le rythme imposé par le rythme externe pour, le temps d’une journée, laisser son rythme interne reprendre le dessus.