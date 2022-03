Quel est le meilleur vin pour la santé ?

Boire du vin rouge aurait des bienfaits sur le corps et surtout au niveau cardiaque, sur cette question, certains vins se démarquent plus que d'autres.

Pour savoir quels sont les vins qui seraient meilleurs pour la santé et leurs effets sur celle-ci, lisez notre article !

Quels seraient les vins qui sont bons pour la santé ?

Des études épidémiologiques ont pu constater certaines différences entre les personnes qui consommaient du vin de façon modérée et les personnes qui n’en buvaient pas. Le vin aurait en effet des vertus qui diminueraient les risques cardiovasculaires chez l’humain. De manière générale, lorsqu’on vante les mérites du vin sur la santé, on fait référence aux antioxydants qui y sont présents, plus précisément le Resveratrol qui est un dérivé du polyphénol et qui serait contenu dans le vin.

Les bienfaits dont on s’est aperçu ont surtout été observés sur des expériences in vitro. Lorsqu’il s’agit du réel, la conclusion que le vin est bon pour le cœur est plus difficile à démontrer. Ainsi, pour affirmer avec précision que le vin (le vin rouge plus précisément) est bon pour la santé, il faut des preuves plus solides. Le fait est que le vin n’est pas la seule source d’antioxydants, d’autres aliments et boissons sont constitués de cet élément si bénéfique et ne représentent pas de danger pour la santé comme peut l’être le vin. Si l’on veut consommer du vin de qualité, mieux vaut choisir des grands crus classés, les vins rouges sont en particulier appréciés pour leur qualité et leurs autres propriétés. Comme grands crus, les incontournables restent les suivants :

Les vins de Bordeaux ;

Les vins de Bourgognes ;

Les vins du Rhône.

Certains vins étrangers, comme ceux qui nous parviennent des États-Unis, sont particulièrement appréciés pour leur qualité. Pour conclure, des observations épidémiologiques démontrent que le vin peut être bénéfique, mais cette information est à prendre avec précaution.