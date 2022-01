Quel est le prix de la pierre d’améthyste ?

L’améthyste est parmi les pierres les plus populaires en ce moment, sa magnifique couleur violette attire énormément et séduit beaucoup de monde.

Elle se porte en bijoux ou se pose en pierre brute sur notre table de nuit. Mais comme toutes les pierres, elle a un prix.

Dans notre article, nous allons nous intéresser aux vertus de l’améthyste et comprendre ce qui influence son prix.

Le prix de l’améthyste

Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour déterminer le prix de l’améthyste :

L’offre et la demande,

La taille de la pierre ;

La cote de la pierre ;

Son origine.

Comme beaucoup de pierres précieuses, l’améthyste est soumise à la loi de l’offre et la demande. Cela veut dire que lorsque la pierre est cotée, son prix augmente et lorsque sa cote baisse, son prix diminue aussi. Pour les pierres, il faut aussi prendre en compte leur rareté et la manière d’extraction.

L’améthyste se trouve de façon assez abondante dans les géodes, elle n’est pas si rare. Le prix de la pierre améthyste polie dépendra également de sa taille. Même si elle a une cote assez appréciable, son extraction est assez facile et son prix n’est pas très élevé. Il faudra compter entre 10 et 30 euros pour un collier améthyste. Un peu plus cher pour un bracelet avec plusieurs pierres.

Les pouvoirs de l’améthyste

Selon les lithothépeutes, l’améthyste fait partie de la gamme de la plénitude, c’est-à-dire qu’elle permet d’apaiser le stress. La pierre les aide beaucoup à se désintoxiquer des produits addictifs légers comme le café, le thé ou encore la cigarette.

Il faut savoir que l’améthyste est une pierre qui ne supporte pas la lumière. Sa couleur devient très vite fade lorsqu’elle est exposée au soleil. On vous déconseille alors de la laisser sur une étagère à la lumière du jour. La nuit vous pouvez la poser sur votre étagère, mais rangez là au matin.