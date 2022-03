Quel est l’effet du CBD et de le THC sur l’endométriose ?

L'endométriose est une maladie chronique d'ordre gynécologique. Les douleurs de l'endométriose ont tendance à se déclarer pendant la période les règles.

Le CBD est extrait de la plante de chanvre (ou plante de cannabis) utilisée généralement pour soulager l’anxiété et la dépression, elle pourrait aussi soulager des douleurs physiques. Le CBD est souvent accompagné de THC (la molécule psychoactive associée à la plante de cannabis).

CBD et Endométriose

De plus en plus de personnes utilisent du CBD (généralement sous forme d’huile végétale) pour essayer d’atténuer certaines douleurs ou des pathologies dont les symptômes seraient des douleurs. L’endométriose est quelque chose de difficile à vivre pour une femme, les douleurs et autres symptômes sont extrêmement douloureux et peuvent vite devenir invalidants pour la personne concernée. Il y a différentes manières dont les femmes se servent pour essayer de remédier à la situation :

Médicaments ;

Changement de régime alimentaire ;

Activité physique.

Dans une étude faite en Espagne sur des souris. Ces dernières ont été traitées pendant presque une durée d’un mois. Elles ont reçu des doses quotidiennes de THC. Ce traitement a soulagé les souris souffrant d’endométriose, notamment au niveau de l’abdomen, l’effet constaté était presque immédiat.

La croissance du tissu endométrial a aussi été baissée à l’aide du traitement au THC. Cela a pu être remarqué au niveau de l’utérus de ces souris. Ainsi, les résultats de ces expériences ont démontré que le THC avait la capacité de limiter le développement de l’endométriose ainsi que de freiner la croissance des tissus concernés. Cela donne de l’espoir aux chercheurs qui soulignent l’importance et l’intérêt surtout d’approfondir ces études.

Les femmes souffrant d’endométriose se sentent souvent seules et isolées dans leurs douleurs, bien sûr, des associations existent pour les épauler et leur apporter du soutien moral, mais la maladie reste un fardeau psychologique pour la plupart. Plus d’études ont besoin d’être entreprise pour aller vers des avancées plus concluantes.