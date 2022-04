Quel est l’effet du CBD sur les symptômes de Parkinson ?

Les chercheurs comme les patients se posent la question : le CBD peut-il être efficace contre la maladie de Parkinson ?

Des tas d’études sont menées sur les divers effets du CBD au niveau de différentes structures de l’organisme. Des études en cours essaient de voir si le CBD peut traiter et soulager les symptômes de psychotiques liés au Parkinson. Alors, le CBD peut-il soigner la psychose chez les personnes atteintes de Parkinson ? Lisez-en plus pour le savoir !

Les effets du CBD sur les personnes atteintes de Parkinson

Il est connu que plus de la moitié des personnes souffrant de la maladie de Parkinson ont des symptômes comme des hallucinations. Ce type de symptômes peut causer à une personne énormément de détresse morale. Certains voient des gens ou des animaux de compagnie, certains voient même des personnes de leur entourage qui sont décédées il y a longtemps.

Les médicaments qui sont utilisés chez les malades peuvent aggraver d’autres symptômes alors que le CBD semble atténuer les psychoses sans exacerber d’autres troubles liés à la maladie. Des études sont toujours en cours pour explorer en profondeur si le CBD peut vraiment être défini comme traitement. Il s’agit de tester ses effets sur d’autres symptômes liés à la psychose, le but étant de savoir si le CBD est sans danger pour les patients. Des études permettront de savoir :

Si le CBD n’aura pas d’effets secondaires ;

Quel sera le dosage approprié à administrer.

Les personnes atteintes de cette maladie présentent et développent des symptômes de manière progressive, ces symptômes rendent leurs vies quotidiennes de plus en plus difficiles. Les chercheurs scientifiques placent beaucoup d’espoirs dans le CBD. Le cannabidiol est très étudié, car il pourrait non seulement être efficace pour une maladie comme le Parkinson, mais aussi pour d’autres troubles, pathologies et souffrances diverses.