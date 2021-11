Quel est l’impact de la vitamine D sur votre système immunitaire ?

Pour que votre corps fonctionne correctement, vous devez lui fournir des vitamines et des minéraux pour que votre organisme puisse remplir ses fonctions vitales et que vous n’aurez pas de problèmes de santé ni de carences.

Nous pouvons retrouver ces vitamines très souvent dans notre alimentation, les fruits et légumes, les céréales et viandes, dans le cas où vous opteriez pour une alimentation équilibrée vous serez toujours en mesure de fournir à votre organisme toutes les substances nécessaires. Cependant, la vitamine D est particulièrement mise en avant et fera justement l’objet de cet article et notamment son rapport au système immunitaire.

Quelle est la relation existante entre la vitamine D et le système immunitaire ?

Couramment, nous connaissons surtout les effets de la vitamine D sur la régulation des niveaux de calcium et son pouvoir réparateur et de renforcement des os, mais en ce qui concerne sa contribution pour l’amélioration du système immunitaire, ceci constitue des informations qui ne sont pas très connues du grand public. En effet, la vitamine D est considérée comme une hormone Stéroïde qui circule librement dans notre sang et interagit avec notre système immunitaire en contrôlant certains mécanismes cellulaires aux niveaux suivants :

elle aide à maintenir la muqueuse intestinale ;

elle produit des effets anti-inflammatoires ;

elle contribue à l’élimination efficace des microbes ;

elle joue un rôle élémentaire dans la prévention des infections des poumons.

Quels sont les différents types de vitamines D et où peut-on les retrouver ?

Il existe principalement deux types de vitamine D : nous avons la vitamine D2 et la vitamine D3. En ce qui concerne la vitamine D2 nous ne pourrons la retrouver que dans les végétaux contrairement à la D3 qui est présente dans les végétaux, mais également dans les viandes. Dans le cas où vous suiviez un régime alimentaire qui ne vous procure pas les taux de vitamines D nécessaire vous pourrez vous orienter vers des compléments ou des suppléments alimentaires ce qui reste important est de toujours en prendre en respectant les dosages et en demandant l’avis de votre médecin traitant. Dans la plupart des cas, c’est la vitamine D3 qui est la plus prescrite en vue de son efficacité remarquable une fois intégrée dans votre métabolisme.