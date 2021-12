Quel matelas choisir quand on a mal au dos ?

La qualité de votre sommeil se répercute inévitablement sur l’ensemble de vos journées. Par conséquent, il est important d’investir dans un matelas qui soit confortable et adapté à vos besoins.

C’est d’autant plus véridique lorsque l’on souffre de douleurs au niveau d’une ou plusieurs parties du corps. Cela risque non seulement de perturber votre sommeil, mais aussi d’aggraver le mal, lorsque vous adoptez une mauvaise posture tout au long de la nuit. Retrouvez dans cet article, nos précieux conseils pour choisir un matelas adapté aux personnes ayant mal au dos.

Les critères de choix d’un matelas adapté au mal de dos

Afin de profiter d’une nuit de sommeil agréable, il est indispensable de choisir un matelas respectueux de votre corps, et principalement de la colonne vertébrale. Par conséquent, le premier critère sera le choix des matériaux. Il sera préférable de privilégier le latex ou les matelas à mémoire de forme généralement conçus avec de la mousse. Cette dernière a des caractéristiques de mémoire qui permettra d’épouser votre morphologie, tout en lui procurant le soutien nécessaire au niveau :

des lombaires ;

des articulations ;

du dos.

Ensuite, le second critère est la densité du matelas. Il est souvent conseillé de prendre des matelas ayant une densité supérieure à 1.5 kg, pour pouvoir pallier aux douleurs dorsales. Après cela, l’épaisseur de ce dernier est tout aussi primordiale. Plus il sera épais, plus il vous apportera un meilleur support. Par conséquent, cela vous permettra de soulager efficacement le mal de dos : une épaisseur moyenne de 8 centimètres est conseillée.

Afin de réaliser un alignement parfait de la colonne vertébrale, le matelas choisi devra concilier fermeté et douceur. En effet, un matelas mou pourrait aggraver les douleurs dorsales et un matelas excessivement ferme n’est pas l’idéal pour profiter d’un sommeil réparateur.

Les meilleurs matelas pour soulager le mal de dos

Avec la disponibilité de choix au niveau des matelas, en sélectionner un peu vite devenir un calvaire. Par conséquent, voici quelques marques de matelas qui sauront soulager votre mal de dos :

le matelas Tediber (650 euros) ;

le matelas Simba Hybrid (443 euros) ;

le matelas Original Emma.