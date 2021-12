Quelle cigarette électronique choisir pour CBD ?

Le CBD est une substance issue de la plante de chanvre qui présente plusieurs bienfaits relaxants, anti-inflammatoires et antalgiques. En plus de cela, elle ne provoque ni hallucination, ni dépendance et aucun effet secondaire indésirable.

Par conséquent, avec sa légalisation dans de nombreux pays, notamment la France, le CBD est fabriqué sous plusieurs produits dérivés. Le plus populaire auprès des fumeurs et vapoteurs, il y a le e-liquide de CBD. Toutefois, en raison de la sensibilité de cette substance à la chaleur, il est important de bien choisir le matériel. Dans cet article, on vous donne les conseils à suivre pour bien choisir la cigarette électronique pour CBD.

Les critères de choix pour la cigarette électronique pour CBD

Les caractéristiques spécifiques relevées au niveau des e-liquides de CBD indiquent qu’il est essentiel de choisir une cigarette électronique adaptée. Pour ce faire, le premier élément à prendre en considération est la puissance de cette dernière. De ce fait, pour éviter d’altérer le produit, il est conseillé d’opter pour un matériel qui ait une puissance ne dépassant pas les 15 W.

En parallèle de la puissance, il faudra aussi contrôler la résistance de l’appareil utilisé. Dans ce cas, pour pouvoir profiter pleinement des effets positifs du CBD et avoir une bonne quantité de vape, la résistance doit être compatible avec la puissance choisie. Par conséquent, il faudra une résistance d’au moins 1 ohm.

Toutefois, il faut savoir qu’il existe aujourd’hui des modèles de cigarette électronique ayant plusieurs fonctions. Ainsi, il vous sera possible de vous procurer un matériel qui permet d’adapter le nombre de watts désirés à la concentration du CBD.

Enfin, le dernier élément à prendre en considération est le réservoir. Il est préférable de privilégier les réservoirs dotés d’une capacité peu élevée. De cette manière, vous pourrez éviter le gaspillage de l’e-liquide, car sa conservation est plus optimale au niveau du récipient dans lequel il a été vendu.

Notre sélection cigarette électronique pour CBD

Afin de vous aider dans vos achats, voici quelques marques réputées de cigarette électronique pour CBD :