Quelle dose maximum d’alcool est tolérée par notre corps ?

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles, tous les excès. L’alcool reste le principal coupable de coma ou de mort, chaque année, durant cette période.

La tolérance est propre à chacun. Il est donc difficile de déterminer la limite du corps, selon les individus, car il y a trop de variables. Cependant, nous savons qu’un taux de 4g par litre d’alcool dans le sang peut provoquer un coma éthylique ou même entraîner la mort.

La goutte d’alcool de trop ?

Les individus étant tous différents, il n’existe pas de dose précise létale d’alcool.

Déjà, il existe une différence entre les hommes et les femmes. Comme elles ont plus de tissus gras dans leur organisme, et que l’alcool adore s’y engouffrer, on estime qu’un verre moyen bu par une femme, équivaut à un verre et demi pour un homme.

La tolérance n’est pas la même chez tout le monde, car chacun a son rapport à l’alcool. En effet, une personne qui ne boit qu’occasionnellement, aura une limite bien plus courte qu’une personne qui boit régulièrement.

Les médecins ont quand même calculé qu’avec 1,5 g d’alcool dans le sang, environ 30 % de la population ferait un coma éthylique.

Sachez que l’alcool possède un index de sécurité de 10. Cela veut dire qu’il faut prendre 10 fois votre dose habituelle pour provoquer une overdose mortelle.

L’alcool tue

L’alcool n’est pas anodin, même s’il reste très banalisé en France.

L’intoxication alcoolique peut entraîner de graves conséquences. Ainsi, au-delà de 3 g d’alcool dans le sang, la température corporelle chute brutalement, avec un gros risque d’hypothermie. Le corps ayant trop froid, la respiration se raréfie progressivement, pouvant entraîner un arrêt respiratoire.

Le coma éthylique est la conséquence la plus répandue, avec une consommation rapide d’alcool, surtout chez les jeunes.

La personne perd connaissance et risque de s’étouffer avec son vomis ou sa langue s’il est positionné sur le dos.

Enfin, les conséquences d’une prise régulière d’alcool sont tout aussi néfastes pour l’organisme.

Ainsi, à long terme, elle peut provoquer des :