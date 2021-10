Quelle est la durée d’une tendinite au genou ?

La tendinite du genou est quand même assez dangereuse car si vous ne la traitez pas, elle peut facilement et très rapidement devenir chronique.

Mais comment la reconnaître pour éviter cela ? Et surtout comment la traiter ? Combien de temps dure-t-elle ?

Je vous conseille de suivre notre article jusqu’à sa fin pour avoir réponse à vos questions.

La tendinite du genou

Une tendinite du genou, est considérée comme étant une affection des tendons qui vont s’insérer qu’au niveau du genou et qui avec le temps, elles peuvent vite être :

Enflammés.

Abîmés ou secs.

Effilochés.

Troués.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’on a deux cas de tendinite du genou, on a :

Une tendinite chronique.

Une tendinite aigüe.

La tendinite aigüe est considérée comme étant inflammatoire, elle se déclenche en temps normal, après un effort physique par exemple, mais finit par partir si elle est bien traitée.

En ce qui concerne la tendinite chronique, elle est généralement due à cause d’une tendinite chronique qui fut maltraitée. Au fait, il faut savoir que le tendon est couramment alerté que par les inflammations qui viennent à plusieurs reprises.

Quels sont les symptômes de la tendinite du genou ?

La douleur de la tendinite, est assez particulière car, on peut lui trouver plusieurs activités, par exemple :

C’est un point sensible et très précis, ce qui fait qu’elle est plutôt facile à localiser.

Elle ne fait face qu’après un effort physique ou après un changement soudain d’habitudes sportives.

Vous commencez à ressentir la douleur au réveil, puis elle se multiplie après des efforts physiques quelconques.

Quelle est la durée de la tendinite du genou ?

En temps normal, une tendinite aigue va durer entre 3 ou 4 semaines. Mais dans le cas où elle finit par se chroniciser, à ce moment-là, elle peut durer plus longtemps que 3 ou 4 semaines. Donc, ce qui vous sauvera, c’est un suivi et surtout un bon traitement, sans oublier un très bon repos ! Il ne faut surtout pas s’amuser avec ça, alors prenez le au sérieux et faites très attention à vous.