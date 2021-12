Quelle est la meilleure prothèse auditive sur le marché actuel ?

Les appareils auditifs doivent répondre à des critères de qualité précis, car ce sont des outils qui servent à faciliter le quotidien des personnes atteintes de surdité (complète ou partielle).

Ils leur apportent l’autonomie et la capacité d’audition nécessaire pour communiquer. Afin de vous guider dans le choix d’une prothèse auditive, nous avons mis au point ce comparatif.

Le SICNIA Pure 7X de chez SIEMENS

SIEMENS est l’un des leadeurs du marché en termes d’appareils médicaux et SIGNIA X (Xperience) est l’un de leurs produits les plus vendus. C’est un appareil auditif qui se décline en trois niveaux de performance, selon le niveau de surdité de la personne, il y a le 3X, le 5X et le 7X. La technologie mise en œuvre dans la conception de la prothèse est très impressionnante, l’appareil comporte :

Un capteur de mouvement ce qui permet de différencier les sons dans un environnement bruyant ;

capteur acoustique ce qui permet d’avoir un son plus net ;

un own Voice Processing pour distinguer sa propre voix ;

l’intelligence artificielle avec une assistance voix.

L’Audéo paradise de chez PHONAK

La marque suisse PHONAK se fait une place de plus en plus importante sur le marché français de l’audition. Ce sont des appareils connus pour leur qualité technologique et sonore. Avec le modèle Audéo paradise, la marque a mis l’accent sur l’esthétique et la discrétion, ainsi l’appareil s’accorde avec tous les styles. Il comporte également huit nuances de couleurs de cheveux afin de se fondre dans la masse d’être le plus discret possible.

Il est également très performant en termes de qualité d’audition et s’adapte au niveau de surdité de la personne. Il y a trois niveaux possibles avec le P50, P70 et P90. Il comporte également une option « zoom » ou « focus » qui permet de se concentrer sur certains bruits spécifiques dans un environnement bruyant. Il se télécommande avec son téléphone grâce à la connectivité sans fil.

Voilà donc les deux meilleures prothèses auditives sur le marché actuellement.