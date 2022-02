Quelle fleur de Bach pour venir à bout de stress et de l’anxiété ?

Portant le nom de leur inventeur médecin britannique Edward Bach, les fleurs de Bach qui sont au nombre de trente-huit désignent des élixirs floraux utilisés depuis plus de deux siècles pour traiter différents maux et souffrances dus à un état émotionnel négatif.

Une thérapie qui a su faire ses preuves et trouver ses adeptes au fil du temps, de quoi susciter l’attention et l’intérêt de cette génération où les maux ne sont pas ce qui manquent.

Des élixirs floraux à l’effet magique

En effet, on pourrait décrire de magique l’impact des élixirs concoctés par le docteur Bach pour soigner les troubles émotionnels et les douleurs que même le meilleur médicament d’aujourd’hui ne pourrait pas trouver remède. Une thérapie florale, basée sur des travaux acharnés imprégnés d’un savoir-faire médical et des intuitions médicinales que seul ce spécialiste en homéopathie et en bactériologie maîtrisait. Et après une série d’essais et de pratiques, le docteur lègue finalement un héritage thérapeutique composé d’exactement trente-huit élixirs basés sur la mémoire de l’eau et de l’énergie imprégnée de chaque fleur sauvage. Selon Bach, chacun de nos maux aurait pour origine un problème émotionnel intense à l’intérieur de nous, que nous devons détecter et nous servir de la nature pour y mettre fin afin de trouver la guérison et le bien-être.

Les bienfaits des fleurs de Bach sur le stress et l’anxiété

Docteur Bach a vu juste l’origine de chaque maladie ou souffrance physique à un état de cristallisation mentale. Le stress et l’anxiété font partie des principaux problèmes de notre société, on pourrait déduire donc que tous les malades de ce siècle y sont liés. Pour y remédier, certains vont même chercher loin et essayer les remèdes floraux du Dr Bach, qui n’a pas hésité à concocter des potions magiques très efficaces composées des fleurs suivantes :

L’aigremoine ;

Le chêne ;

L’impatiente ;

Le marronnier ;

Le pin sylvestre ;

Le pommier sauvage ;

La verveine.

Il est également possible d’utiliser les merveilles de Bach pour trouver le sommeil, pour maigrir ou encore pour traiter les dépressions, la seule condition serait de bien se documenter avant de vous adonner à une telle expérimentation.