Quelles sont les bonnes adresses de chirurgie esthétique à Paris ?

Selon les statistiques, la Tunisie serait la direction principale de tous les patients souhaitant subir une chirurgie esthétique sur une ou plusieurs parties de leur corps. Cela est en rapport direct avec les prix à moitié moins cher proposés dans ces cliniques ainsi que la bonne réputation des médecins spécialistes tunisiens. Mais partir en Tunisie pour se sentir mieux est-il vraiment la meilleure solution à envisager quand on habite en France ou plus exactement à Paris?

Les meilleures adresses de chirurgie esthétique à Paris

Vous habitez à Paris, en Île de France ou dans l’un des départements avoisinant? Pas besoin de chercher très loin pour trouver une clinique ou un médecin spécialiste compétent dans toutes sortes d’opérations de chirurgie esthétique ou carrément plastique. Et oui, Paris regorge de bonnes adresses de la sorte. Parmi les médecins qui jouissent d’une grande réputation les mieux notés sur le net on retrouve:

Le Docteur Gerbault spécialisé en r hinoplastie ultrasonique

Le Docteur Chader spécialisé en prothèses mammaires et chirurgie des seins

Institut De Chirurgie Esthétique De Montpellier basé à Paris

Le Docteur Vincent Masson

Vous pouvez également trouver d’autres adresses prometteuses avec du potentiel en ligne, il vous suffit juste de consulter les avis.

Les tarifs des interventions de chirurgie esthétique à Paris

Comme vous pouvez le deviner, les tarifs sont très variables d’une clinique à une autre, selon l’intervention en question et bien sûr selon le cas du patient. En gros, il est très difficile de donner un chiffre exact. Cependant, on peut donner une idée générale concernant ces prix, par exemple une augmentation mammaire pourrait vous coûter dans les 3500 €, un tarif de 4500 € pour un lifting facial, ou une séance de botox à 400 €. Pour plus de détails, les tarifs de chaque type d’intervention sont en ligne sur les sites respectifs de chaque cabinet.

Même si le savoir dans le domaine esthétique fait de plus en plus d’avancées, il reste tout de même une catégorie de charlatans qui s’autoproclament spécialistes et causent des dégâts irréparables sur les patients. Il est donc conseillé d’être vigilant lors du choix du médecin auquel vous vous fier.