Quelles sont les caractéristiques du masque en tissu FFP2 lavable ?

Avec ces temps de pandémie qui courent et la crise sanitaire à laquelle le monde entier fait face en ce moment avec la survenue de ce nouveau variant appelé Omicron, les gestes de protections minimales doivent obligatoirement être respectés dont le port du masque.

Le masque en tissu FFP2 lavable est le parfait allié qui relie confort et protection optimal pour vous ainsi que toute votre famille.

Les caractéristiques du masque FFP2 en tissu lavable

Et qui est lavable dit réutilisable et du coup plus économique et plus écologique. Cela fait depuis plus de deux années maintenant que la pandémie de la Covid-19 dure avec des millions de personnes touchés chaque jour à travers le monde à des degrés très différents. L’un des gestes barrières qui reste toujours d’actualité est bien le port de masque qui semble être une situation durable surtout dans le cas des masques à hautes performances comme le FFP2 en tissu lavable. Cet accessoire sanitaire possède la particularité d’une possibilité de filtration supérieure avec un rendement d’efficacité de plus de 98% à l’inspiration comme à l’expiration. Voici donc quelques caractéristiques importantes de ce masque qui pourrait vous inciter à le choisir :

Ne cause aucune irritation ;

Il est très facile de respirer avec ;

Il est ajustable à toute morphologie ;

Fabriqué avec une technologie exclusive quatre couches ;

Il est testé et certifié IFTH-DGA-RFU 02.075.

Le FFP2, un masque lavable et réutilisable

Quel que soit le motif qui vous pousse à sortir de chez vous ces jours-ci, sachez qu’aucun autre masque ne pourra vous garantir une sécurité plus optimale pendant toute la journée que le FFP2. Disponible en trois tailles, deux pour adultes et une pour enfants, ce masque est adapté à toutes sortes de tailles et de formes de visages. Fabriqué 100% en coton et imprégné d’une technologie de pointe, il n’est carrément pas possible de sentir la moindre gêne ou de laisser passer la moindre particule de virus grâce à ce tissu lavable et réutilisable. Pour le lavage, vous n’aurez qu’à tromper votre masque une fois par semaine dans de l’eau bouillante pendant cinq minutes et le tour est joué !