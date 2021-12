Quelles sont les causes des vertiges et comment les traiter ?

Dans la majorité des cas, c'est un dysfonctionnement de l'oreille interne qui en est à l'origine.

Commençons ce sujet par rappeler la subtile différence entre des vertiges et les sensations vertigineuses. Des vertiges vont donner l’impression que l’environnement est en mouvement, lequel est le plus souvent circulaire, de balancement ou de chute. Tout ceci est lié à un trouble de l’équilibre.

Or, si les sensations de vertige peuvent aussi être liées à un trouble de l’équilibre, elles vont davantage caractériser une sensation de déséquilibre ou d’instabilité comme sur un bateau. Si elles ont tendance à disparaître dès que l’on se trouve assis ou couché, cela n’empêche pas de consulter un médecin quand elles sont trop fréquentes.

Les causes des vertiges

Une large majorité des cas diagnostiqués est la conséquence de l’une ou l’autre de ces troubles :

Les vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB)

Sous ce nom quelque peu barbare ne se cache rien de bien grave. Ces vertiges sont le fait d’un dépôt d’otolithes (minuscules cristaux) dans l’un des canaux semi-circulaires du système vestibulaire de l’oreille. Ce dépôt empêche la bonne perception du mouvement.

De courte durée mais brusques, les VPPB sont la conséquence de changements de position (comme le coucher, le lever ou une rotation rapide de la tête).

La névrite vestibulaire

Il s’agit d’une inflammation du nerf vestibulaire, souvent causée par un virus. Si une seule crise vertigineuse est à relever, elle dure en revanche jusqu’à plusieurs jours avant de se résorber au fur et à mesure. Nausées et vomissements l’accompagnent souvent.

La maladie de Ménière

Due à un déséquilibre de la pression des liquides que contient l’oreille interne, cette maladie se manifeste par des crises de vertige qu’accompagnent une perte progressive de l’audition dans une oreille seulement, et des acouphènes.

Les traitements des vertiges

Traiter la crise

Voici ce qui peut être prescrit pour soulager une crise :

des anti-émétiques ciblant nausées et vomissements ;

des sédatifs ;

des médicaments anti-vertigineux.

Un traitement de fond

Selon le diagnostic, médicaments, rééducation et beaucoup plus rarement chirurgie doivent être envisagés.

Le traitement lié au mouvement ou à la rééducation consistent en des exercices réalisés avec un kinésithérapeute ou un ORL quand la névrite vestibulaire est la cause du trouble. Dans ce cas, le cerveau est habitué à compenser le dysfonctionnement en mobilisant plutôt d’autres systèmes liés au maintien de l’équilibre.

En ce qui concerne les VPPB, des mouvements sont aussi prescrits et effectués par un professionnel : ils sont rapides et ont pour but de disséminer les dépôts d’otolithes évoqués plus haut.

De simples conseils peuvent aussi être prodigués. Ainsi, quand les vertiges proviennent seulement de certains mouvements, il vous sera conseillé de les éviter autant que possible. Il convient aussi de supprimer tout médicament susceptible d’être toxique pour l’oreille.