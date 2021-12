Quelles sont les conséquences de l’amiante sur la santé ?

L'usage de l'amiante, fibre minérale naturelle, est interdit en France depuis 1997.

Longtemps, l’amiante a été utilisé dans la construction et l’équipement de bâtiments. S’il est interdit en France depuis 1997, des fibres peuvent être libérées dans l’air quand les bâtiments vieillissent et qu’ils n’ont pas été désamiantés.

Si son exposition peut causer des maladies non cancéreuses affectant les poumons ou la plèvre, peut plus rarement apparaître une tumeur maligne spécifique, le mésothéliome de la plèvre ou survenir un cancer du poumon.

Amiante et maladies non cancéreuses

Des maladies bénignes affectant les poumons et/ou l’une des deux parties de la plèvre (composée de fines membranes ou “feuillets”) peuvent donc se manifester.

Fibrose de la plèvre pariétale

Maladie liée à l’amiante la plus fréquemment observée, elle peut se manifester par l’apparition de plaques de fibrose (épaississement des tissus) sur le feuillet pariétal de la plèvre. Ces zones sont certes irréversibles, mais elles ne progressent pas et le plus souvent il n’y a pas de symptôme si ce n’est une faible baisse de la capacité respiratoire.

Pleurésie

Une pleurésie sous sa forme bénigne peut aussi survenir. Il s’agit de la présence de liquide entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal de la plèvre.

Symptômes : une douleur à la cage thoracique qui va migrer vers l’épaule, des quintes de toux sèche et une gêne respiratoire. Si le diagnostic pleural est fait, le médecin devra déterminer si elle est la conséquence d’une exposition à l’amiante ou autre (infection…).

Fibrose de la plèvre viscérale

Evolution de la pleurésie, cette fibrose se caractérise par des épaississements de la plèvre viscérale. Ici, des douleurs thoraciques et une altération de la fonction respiratoire seront ressenties. Un traitement symptomatique sera nécessaire.

L’asbestose

Cette fibrose pulmonaire se manifeste par une toux chronique, un essoufflement, une baisse du volume d’air que les poumons vont accueillir. Là encore, les professionnels de santé devront s’assurer que l’origine de l’asbestose est liée à une exposition à l’amiante. Ici aussi, le traitement sera seulement symptomatique.

Les cancers dus à l’amiante

Le mésothéliome pleural

Le mésothéliome de la plèvre survient en moyenne 40 ans après le premier contact avec l’amiante. Les premiers signes liés à cette tumeur peuvent faire penser à bien d’autres maladies (essoufflement, douleur thoracique, toux chronique…), et selon les cas, le traitement se basera sur la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie.

Cancer broncho-pulmonaire

Si la consommation de tabac reste en tête des cancers broncho-pulmonaires, l’exposition à l’amiante va faire grimper les risques de développer un cancer du poumon.

Quelques statistiques : par rapport à une personne ne fumant pas et n’ayant pas été en contact avec l’amiante :