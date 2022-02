Quelles sont les étapes d’un électrocardiogramme d’effort ?

Cet ECG d'effort peut être demandé pour l'analyse de l'activité cardiaque dans le cadre du suivi d'une maladie, par exemple.

L’électrocardiogramme (ECG) d’effort, également appelé épreuve d’effort, enregistre la réaction du cœur lors d’un exercice physique soutenu. Il est prescrit quand l’activité électrique du cœur, la pression artérielle et le rythme cardiaque doivent être mesurés.

Voici les cas qui nécessitent un ECG d’effort :

préciser la raison de douleurs à la poitrine, ou douleurs thoraciques ;

suivre le cœur après un infarctus du myocarde ;

observer les suites d’une autre pathologie cardiaque, comme une angine de poitrine.

C’est en clinique ou hôpital que cet examen est réalisé par un médecin spécialisé, un cardiologue. Il est assisté par un personnel infirmier, et il se déroule dans une pièce dont la température se situe entre 18°C et 20°C. Dans cet espace, un tapis roulant, un vélo particulier, un plan horizontal pour le repos et par précaution, du matériel pour réanimer le patient.

Avant l’ECG

Le jour de l’examen, certaines règles sont à observer du mieux possible. Ainsi, il convient de se restaurer normalement, mais 2 à 3 heures avant l’ECG. Ne pas fumer, choisir des vêtements tout comme des chaussures dans lesquels le patient se sent bien.

Sur place, après rappel du déroulement de l’examen, le consentement du patient est recueilli.

Dans la pièce dédiée au test, le patient se met torse nu ou en soutien-gorge selon son sexe. Une fois allongé(e) sur le lit, des électrodes sont placées sur le thorax et un premier ECG, de repos, est réalisé.

Le déroulement de l’ECG d’effort

L’électrocardiogramme d’effort va se tenir entre 10 et 30 minutes. De manière générale, lors des exercices, il faut éviter de parler et surtout il convient de faire connaître tout symptôme anormal.

Les deux grandes étapes de l’ECG sont :

un palier visant à l’échauffement et qui consiste à faire marcher le patient tranquillement sur le tapis ;

ensuite, soit petit à petit soit par paliers de 2 à 3 minutes, vitesse et angle d’inclinaison du tapis sont augmentés. Et si c’est un vélo qui est utilisé, c’est la résistance au pédalage qui sera alors intensifiée.

Pour que le test d’effort soit le plus révélateur d’informations, le cœur doit atteindre son rythme le plus fort possible, bien entendu selon l’âge et l’état de santé de la personne “testée”. Mais tout aussi naturellement, il sera mis fin à l’ECG si le cardiologue observe qu’il se passe mal pour le patient.

Quand le test est terminé, la récupération peut commencer, avec une pédalage ou une marche tranquille durant quelques minutes. Pendant ce laps de temps, les mesures sont poursuivies jusqu’à rejoindre les valeurs déterminées au repos. Le lieu peut enfin être quitté, et les résultats seront adressés au médecin prescripteur.