Quelles sont les étapes d’une coloscopie ?

Cette technique d'exploration vise à l'observation de l’intérieur d’une partie des intestins et éventuellement à effectuer des biopsies et un traitement.

Technique d’exploration de l’intérieur du rectum ou du côlon avec un tube souple (l’endoscope), la coloscopie permet également d’effectuer des prélèvements si besoin. Cet examen est généralement pratiqué sous anesthésie générale.

L’endoscope est donc un tube souple intégrant une mini caméra, une lampe voire d’instruments de chirurgie si besoin d’intervention en plus de l’observation.

Coloscopie, un double but

Le but principal est donc la recherche d’anomalie sur la paroi interne du gros intestin et de l’extrémité de l’intestin grêle.

En ce qui concerne les interventions, voici ce qu’elles peuvent revêtir : une biopsie, une ablation de polypes ou la coagulation de lésions des vaisseaux sanguins.

Cet examen sert de référence quand il s’agit de diagnostiquer les pathologies relatives au côlon comme les polypes, le cancer colorectal, la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn.

Ce sont des symptômes digestifs ou suite à un diagnostic de cancer colorectal que la coloscopie sera prescrite.

Avant la coloscopie

Comme l’examen s’effectue sous anesthésie générale ou anesthésie légère, un rendez-vous avec un médecin anesthésiste doit être pris une semaine auparavant.

Un régime spécial

Pour que l’examen soit le plus révélateur possible, les intestins doivent être débarrassés de toute matière fécale. Dans cette optique, un régime sans fibres est prescrit et il se borne à des bouillons sans légumes, des pâtes non complètes, des pommes de terre, viande, poisson, ou encore pain blanc.

Puis la veille ou quelques heures avant la coloscopie, le patient doit ingérer un un liquide spécial qui provoquera une diarrhée exempte de toute douleur.

Le jour même, il convient d’arriver à jeun et donc de cesser toute alimentation dès le moment demandé par l’anesthésiste et selon qu’il s’agisse de boisson ou d’aliment solide.

Le déroulement de la coloscopie

L’examen est effectué en milieu hospitalier par un gastro-entérologue. Il nécessite le séjour du patient pendant quelques heures seulement. Voici les phases de la coloscopie :

Après avoir revêtu une tenue adéquate, direction le bloc opératoire ;

L’anesthésie est réalisée et le médecin introduit l’endoscope par l’anus. De l’air est envoyé dans le tube souple pour déplier les parois intestinales ;

Après observation et éventuellement prélèvements et/ou soins, le matériel est retiré ;

Le patient est conduit en salle de réveil et ses constantes sont surveillées pendant quelques dizaines de minutes ;

Le médecin rapporte ce qu’il a constaté ;

Le patient reste encore quelques heures dans l’établissement, une collation est proposée. Après quoi, le départ est possible mais un proche doit accompagner le patient, ce dernier n’étant pas autorisé à conduire un véhicule.