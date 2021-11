Quelles sont les étapes d’une fécondation in vitro (FIV) ?

Pour les parents faisant face à l'infertilité, mais pas seulement, la FIV est une formidable opportunité qui demande néanmoins de la patience et de la volonté.

La fécondation in vitro ou FIV est une technique de procréation médicalement assistée (PMA) autorisée en France aux femmes seules, en couple hétérosexuel ou homosexuel. Il s’agit de reproduire la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde pour obtenir un embryon, en laboratoire, quand cette reproduction n’est pas naturelle. Soit par choix, soit quand un couple hétérosexuel est confronté à l’infertilité.

FIV : quelques chiffres

Le prélèvement d’ovocytes peut être effectué jusqu’au 43e anniversaire de la femme. L’usage des gamètes ou de tissus germinaux, tout comme le transfert d’embryons, est possible jusqu’à son 45e anniversaire. En ce qui concerne l’homme, le prélèvement spermatozoïdes peut être fait jusqu’à son 60e anniversaire.

Les étapes de la fécondation in vitro

Motivation, évaluation

Tout commence par des entretiens entre la femme ou le couple en demande de FIV, et des professionnels de santé. Il s’agira de jauger la motivation de la demande, et d’évaluer médicalement les deux membres du couple ou la femme non mariée.

Durant cette première étape, ils sont informés des taux de réussite, des contraintes, des effets secondaires de cette démarche qui peut être longue. Le consentement est confirmé par écrit au terme d’un délai de réflexion d’1 mois à compter de la fin de toutes les étapes d’information.

La stimulation ovarienne

Les traitements permettent de stimuler l’ovulation dans le but final de prélever plusieurs ovocytes pour qu’ils puissent être potentiellement fécondés. Des dosages sanguins hormonaux sont effectués chaque jour pour jauger la qualité de la sécrétion hormonale des follicules. Une échographie sera en mesure de surveiller la réponse au traitement.

Maturation et ponction ovarienne

La stimulation est déclenchée, quand nombre et taille des follicules sont jugés satisfaisants, tout comme les dosages hormonaux. 36 heures environ avant la ponction des ovocytes, une hormone est injectée. Les follicules mûrs sont prélevés par le biais d’une aiguille placée dans le vagin en direction des ovaires.

Les follicules sont conservés dans un milieu de culture. Pour les 5 à 10 ovocytes recueillis, direction un incubateur à 37 degrés. Quant au sperme, il est recueilli le jour de la ponction folliculaire. Il peut aussi avoir été congelé auparavant, et le recours au sperme d’un donneur et aussi possible.

La fécondation

Les spermatozoïdes les plus fécondants sont repérés, et ils sont placés en compagnie des ovocytes dans un milieu de culture favorable. Après 2 à 6 jours d’incubation à 37 degrés, l’oeuf fécondé devient un embryon transférable in utero. Le nombre d’embryons obtenus a diminué ces derniers temps en vue de réduction des grossesses multiples et complications maternelles et fœtales associées. Quant au solde d’embryons, la congélation est possible.

Le taux de grossesse après une FIV était en 2019 de 22,5% hors ICSI et 23,2% avec une ICSI (un seul spermatozoïde pour l’injecter en laboratoire dans un ovocyte) à l’occasion d’une FIV avec ponction intraconjugale. Le taux d’accouchement après une FIV est de 19%.