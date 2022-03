Quelles sont les idées reçues sur l’alimentation ?

Nous avons tous des idées préconçues sur certains aliments ou régimes, qu'elles nous aient été inculquées ou qu'elle soient relayées en masse.

Nous avons tous dans notre esprit, notre imaginaire, des idées reçues sur l’alimentation. Pour les battre en brèche ou les confirmer, et sans pour autant prétendre les lister toutes ici, en route pour un petit tour d’horizon des préjugés alimentaires pour éviter des décisions qui iraient à l’encontre du but recherché.

Les plantes potagères

L’artichaut

Non, cette plante potagère n’est pas spécialement bonne pour le foie. Mais ses fibres, et sa teneur en vitamines A et B sont bénéfiques, tout comme son apport en sels minéraux.

Le persil

S’il est vrai qu’il apporte de la vitamine C que l’orange, il faudrait en ingérer 50 branches pour une quantité équivalente à celle du fruit.

Le poireau

On dit de lui qu’il est diurétique, c’est-à-dire qu’il augmente la sécrétion urinaire. Et cette fois, c’est vrai ! De plus, le poireau vert est un allié du côté des vitamines C.

Le lait et les os

Le raisonnement selon lequel comme il y a du calcium dans les os, consommer de grandes quantités d’aliments qui en contiennent nous donnera des os solides ne repose sur rien de scientifique.

Et au contraire, il est riche en protéines animales qui peuvent favoriser l’ostéoporose.

Le pain et la prise de poids

Ici, il y a à la fois du vrai et du faux. Le faut est que le pain ne fait pas grossir car il est pauvre en graisses et constitue un bon apport en protéines végétales. En réalité, c’est ce qui est ajouté au pain qui peut faire prendre du poids. Et c’est le cas du pain de mie industriel ou du pain pré-emballé.

Enfin, il est conseillé de délaisser le pain blanc raffiné au profit des pains complets.

Et au fait, les biscottes ? Elles ne sont pas moins caloriques que le pain contrairement à ce que l’on croit. En effet, des matières grasses et du sucre viennent compléter les tranches de pain séchées. Et plus elles sont croustillantes, plus elles intègrent du gras.

L’huile d’olive

Est-elle l’huile la plus saine ? Certes, oméga-6 et oméga-9 sont présents en grande quantité, mais pas les fameux oméga-3 qui favorisent la bonne santé du système cardiovasculaire.

D’une manière générale, il est conseillé de varier les huiles et surtout, gardez en tête qu’aucune huile n’est plus grasse qu’une autre.

Le chocolat

Non, le chocolat noir n’a pas moins de valeur énergétique que le blanc. Cependant, le chocolat noir est moins riche en sucres et il est plus gras que le chocolat blanc.