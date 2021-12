Quelles sont les maladies transmises par les moustiques ?

Ces insectes sont les vecteurs de nombreuses maladies, via des espèces bien particulières.

Nombreuses sont les régions du globe dans lesquelles des moustiques infectés peuvent transmettre à l’être humain des maladies virales et parasitaires en le piquant.

En général, il s’agit de régions chaudes et humides mais le bouleversement climatique, tout comme le développement des échanges touristiques et commerciaux tendent à élargir le rayon de nuisance des moustiques infectés. Exemple : la présence du moustique tigre en France.

Les maladies virales

Chikungunya

Ce sont les espèces Aedes aegypti et Aedes albopictus (moustique tigre pour ce dernier) qui peuvent transmettre cette maladie présente de manière endémique en Afrique, Asie et Inde.

Au rang des symptômes, une fièvre élevée qui survient rapidement, des courbatures et douleurs aux articulations, maux de tête, nausées, fatigue et boutons.

Il n’existe à l’heure actuelle pas de traitement à part ceux destinés à réduire les symptômes. De quelques jours à quelques semaines cependant, les douleurs disparaissent.

Dengue

La dengue est le fait de moustiques aegypti, moins souvent albopictus. Régions tropicales et sub-tropicales sont concernées, principalement en zones urbaines.

Les symptômes, persistant entre 2 et 7 jours ? Fièvre et maux de tête très importants, douleurs ressenties à l’arrière des yeux, vomissements, volume des ganglions plus important.

Là encore, aucun médicament n’est à disposition pour en guérir, seuls les symptômes sont soignés.

L’encéphalite japonaise

Les enfants d’Asie du Sud-Est du Pacifique occidental sont les principales victimes de ce virus transmis par le moustique de type Culex. Les symptômes sont bénins, mais dans 1 cas sur 250, raideur au niveau de la nuque, désorientation convulsions et paralysies conduire à la mort apparaissent brutalement.

Il n’existe pas de médicament antiviral.

Fièvre jaune

Maladie hémorragique aigüe, elle transite en Afrique et Amérique latine. Fièvre, douleurs musculaires, frissons, appétit diminué, nausées ou vomissements en constituent les symptômes. 3 à 4 jours après leur apparition, l’état du patient infecté s’améliore.

Mais pour environ 1 cas sur 7, une “seconde vague” plus sévère survient rapidement (avec fièvre élevée, jaunisse, saignements de la bouche, des yeux, du nez, fonctionnement rénal altéré). Le pronostic vital peut alors être engagé.

Aucun médicament spécifique n’existe pour contrer la fièvre jaune. Le traitement va viser à réduire la déshydratation, l’insuffisance respiratoire ainsi que la fièvre.

Zika

Ce virus se transmet par le biais d’un moustique, mais aussi via les relations sexuelles. Trois à douze jours suivant l’infection, des symptômes évoquant la grippe apparaissent, accompagnés d’une conjonctivite, d’œdèmes (mains et pieds) et d’une éruption cutanée. Mais la plupart du temps, la maladie disparaît entre 2 et 7 jours.

Bonne hydratation et paracétamol constituent les bases de la guérison, en évitant anti-inflammatoires et aspirine.

Chez des bébés nés de mères ayant été infectées pendant la grossesse, des malformations affectant la plupart du temps le système nerveux ont été recensées.

Les maladies parasitaires

Le paludisme

Ce sont les moustiques anophèles qui transmettent le parasite de type Plasmodium au sein des zones tropicales et intertropicales.

Dix à quinze jours après exposition, les symptômes (fièvre, céphalées, frissons, vomissements) doivent disparaître. Mais s’il n’est pas pris en charge dans les premières 24 heures, la maladie peut évoluer en atteint neurologique; c’est ce qu’on appelle le neuropaludisme.

Le traitement se base sur un produit antiparasitaire correspondant au parasite à l’origine de l’infection.

La filariose lymphatique

Vous la connaissez probablement mieux sous le nom d'”elephantiasis”. Présente dans certains pays du continent africain et d’Asie, la filariose se transmet par le biais de larves qui empruntent les vaisseaux lymphatiques pour y grandir.

Si à ses débuts la maladie est asymptomatique, elle va toutefois affecter le système lymphatique, les reins et le système immunitaire. Avec les années, un gonflement des tissus, un épaississement des membres et chez les hommes un gonflement du scrotum vont survenir.

Le traitement consiste en l’administration d’un ou plusieurs antiparasitaires.