Quelles sont les meilleures marques de shampoing solide antipelliculaire?

Impossibilité de porter des couleurs sombres, aspect repoussant, démangeaisons gênantes, les pellicules peuvent bien être à la base de plusieurs soucis et d'inconfort.

Et malgré le fait que ce soit ni un problème de santé ou un manque d’hygiène qui provoque cette situation, ce sont bien les médecins spécialistes et les experts en cosmétique qui proposent des solutions adéquates aux pellicules. Les shampoings antipelliculaires classiques étant le principal remède, ceux-ci ne restent pas moins agressifs en fragilisant le cuir chevelu. Ceci n’est par contre pas le cas du shampoing solide antipelliculaire, et c’est ce que nous allons voir dans l’article suivant!

Une solution avantageuse en tout point

Bien qu’on n’en parle pas si souvent, les pellicules sont un problème d’ordre majeur touchant beaucoup plus de gens que vous ne pouvez le penser. Et si les shampoings utilisés généralement ne sont pas la réponse tant attendue à cause de leur composition chimique agressive et endommageant, le shampoing solide lui a fait ses preuves dans ce domaine grâce à son effet antipelliculaire qui s’avère être également doux et apaisant. Contenant les principaux actifs les plus efficaces et se distinguant par sa composition basée sur des ingrédients intégralement naturels, ce type de produits apporte la solution pour le plus grand bonheur de votre chevelure. Et comme principaux composants à l’effet avantageux on cite les actifs naturels suivants:

Les huiles végétales : baie de laurier, argan, jojoba, noix de coco…

Les poudres de plantes : ortie, neem, romarin….

Les huiles essentielles : tea tree, cade…

Les meilleures shampoings solides antipelliculaires

Au vu de l’efficacité de ce type de produit et de l’avantage tiré par son utilisation, il est très normal de concevoir l’existence de multiples marques proposant ce genre d’article dont nous citons les meilleurs qui sont:

Le shampoing solide 2-en-1 de Superbon

Le shampoing solide cheveux gras de Lamazuna

Le shampoing solide bio Secrets de Provence

Ainsi, il faudrait également préciser que ce type de shampoing ne contient aucune trace de tensioactifs ou d’ingrédients nocifs et irritants, de quoi l’appeler un shampoing bio.