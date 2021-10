La vitesse maximale aérobie ou VMA pour faire court, est la vitesse maximale que le corps peut atteindre en consommant son maximum de volume d’oxygène

. Elle dure en général 4 à 6 minutes et diffère d’une personne à une autre. Elle est considérée comme un facteur de performance, sur lequel les sportifs se basent pour établir leurs plans d’entraînements. Par ailleurs travailler sa VMA permet d’améliorer ses performances sur les courses de longues distances.

Quelles sont les méthodes de calcul de la VMA ?

La vitesse maximum aérobie peut se calculer dans 2 différents contextes :

dans le laboratoire ;

sur terrain.

La première méthode se fait sur un tapis roulant, et en présence d’un cardiologue ou un médecin de sport. Ce dernier procédera à une augmentation de vitesse au fur et à mesure qu’il contrôle la fréquence cardiaque. Une fois votre fréquence cardiaque maximum est atteinte, et que vous arrivez à la maintenir entre 3 à 4 minutes, vous obtiendrez votre VMA. La méthode sur terrain se pratique dans une piste d’athlétisme, accompagné ou non d’un professionnel. 3 tests fars sont connus pour cette méthode :

test de demi-COOPER : en 6 minutes, vous devez courir un maximum de distance. La distance parcourue en mètres sera divisée par 100, le résultat obtenu en km/h reflétera votre VMA ;

test VAMEVAL : se déroule en présence de plots sur la piste, tous les 20 mètres. Vous commencez à courir à une vitesse précise (8 km/h) puis vous augmentez la cadence au fur et à mesure. Vous vous arrêterez lorsque vous entendrez le signal d’arrêt. La VMA est déterminée dès votre arrêt à 2 mètres près du plot supposé atteindre ;

test d’Astrand : ce test est très simple, si vous parcourez 500 mètres en 3min30, votre VMA sera égale à 8,4 km/h. Si vous parcourez plus, il y a un tableau d’Astrand auquel il faut se référer.

Comment améliorer sa performance en VMA ?

Améliorer votre VMA vous permet de dépasser vos limites, et de perfectionner vos performances en termes de course. Pour y parvenir, il faudra diversifier vos exercices entre cardio, courir en fractionnement et entraînements intenses.