Quelles sont les plantes qui fluidifient le sang ?

La mauvaise circulation sanguine peut être engendrée par plusieurs facteurs, comme le surpoids, l’élévation de la température, la génétique, la sédentarité ou encore des vêtements trop près du corps.

Face à cela, il sera important de consulter votre médecin pour recevoir le traitement adéquat. Mais, d’un autre côté, vous pourrez soulager certains symptômes grâce à la consommation de plantes fluidifiants sanguines.

Les plantes à utiliser pour fluidifier le sang

La circulation sanguine est souvent soumise à plusieurs problèmes qui engendrent :

des sensations de lourdeur des jambes ;

la couperose ;

les varices ;

les œdèmes ;

les mains et les pieds constamment froids ;

la congestion des vaisseaux ;

le syndrome de Raynaud.

Il faut ajouter à cela que les personnes atteintes de problèmes de circulation sanguine souffrent souvent de maux de tête, de vertiges, d’éblouissement, etc. Afin d’atténuer ces derniers, il sera possible de recourir à la phytothérapie qui permet une meilleure circulation sanguine grâce à certaines plantes. Il sera possible d’utiliser l’aubépine en tant que cardiotonique. Ensuite, il sera possible de recourir à l’utilisation de l’ail, de la pervenche, de l’olivier ainsi que de la passiflore comme hypotenseur. Pour ce qui est des feuilles de cassis et de ronces, elles sont très bénéfiques en tant que tonique veineuse. C’est d’ailleurs aussi le cas du sorbier, de l’hamamélis, du mélilot, du marronnier d’inde et de la vigne rouge. Enfin, afin de soulager une mauvaise circulation des extrémités, il est conseillé de recourir à l’utilisation du ginkgo biloba. Pour ce qui est de la consommation, il sera possible de les prendre en ampoules, en tisane ou encore en gélules.

L’aromathérapie pour la fluidification du sang

Comme expliqué précédemment, les symptômes d’une mauvaise circulation sanguine sont multiples. La plupart d’entre eux peuvent être traités avec l’aromathérapie, en utilisant des huiles essentielles de cyprès, de menthe verte, de citron, de l’hélichryse italienne ainsi que de ciste ladanifère. Il faut savoir que certaines huiles pures sont destinées pour résoudre des symptômes plus localisés tels que la couperose ou les varices. Pour ce faire, vous pourrez utiliser celle de géranium pour procéder au massage des jambes enflées.