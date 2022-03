Quelles sont les propriétés et les effets secondaires de l’acétylcystéine ?

Étant un dérivé synthétique de la cystéine, la N-acétylcystéine plus connue sous l'abréviation (NAC) contribue à de très nombreuses fonctions métaboliques très importantes.

Cet élément n’est autre à la base qu’un acide aminé qui est classé comme étant non-essentiel tenant compte du fait de la possibilité de le fabriquer à partir de la mélatonine. Généralement présente dans les aliments d’origine animale et végétale, on retrouve la N-acétylcystéine dans quelques légumes, les produits laitiers, les viandes, les poissons, les œufs, les graines et la levure de bière.

Quelles sont les propriétés de la N-Acétylcystéine?

Malgré le fait qu’elle soit non-essentielle , la présence de cette sorte d’acide aminé est essentielle dans le corps, un élément dont il ne sera pas du tout possible de se passer au vue et sa contribution dans la synthèse et le fonctionnement de plusieurs parties de l’organisme. La N-Acétylcystéine est également prescrite en Europe et notamment en France pour guérir de nombreuses maladies ou pour soulager au moins certains symptômes. Ainsi, les propriétés de cet acide-aminé sont très nombreuses, et pour mieux vous permettre d’assimiler son rôle on se permet de les résumer de la façon suivante:

Aide à traiter les maladies pulmonaires comme la bronchite

Diminue la gravité et la durée de la grippe

Sert de traitement complémentaire dans le cas du VIH

Augmente la fertilité chez les patientes atteinte du syndrome des ovaires polykystiques

Favorise la formation de la peau, des ongles et des cheveux

Favorise les synthèses des acides gras et du glutathion

Quels sont les effets secondaires de la N-Acétylcystéine?

D’après les nombreuses études et expériences menées à ce sujet, la N-acétylcystéine n’aurait aucun effet indésirable à moins qu’elle soit prise à de très fortes doses. Dans ce cas, quelques effets pourront faire leur apparition et l’on cite:

Nausées

Vomissements

Diarrhée

Symptômes de type anaphylactique.

Même de ce cas là nous tenons à préciser que ces effets ne se manifestent que dans certains cas rares.