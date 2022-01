Quelques conseils détox après les fêtes de fin d’année

Alcool, repas riches, desserts festifs... Après les fêtes, le corps a besoin de retrouver un tant soit peu d'équilibre.

Malgré la crise sanitaire, celles et ceux d’entre vous qui ont pu profiter de leurs amis et de leurs proches se retrouvent pour la plupart avec quelques kilos superflus et/ou une envie de dire adieu aux toxines accumulées.

Estomac et foie ayant le plus souffert de ces excès, il est indispensable de les laisser se remettre de leurs “émotions”. Voici comment détoxifier son organisme en quelques jours, en mettant l’accent sur une alimentation plus saine.

Fruits et légumes en tête de liste

Ce sont les aliments les plus riches en micronutriments qui vont aider à l’élimination des toxines. Fruits et légumes sans distinction, aidés par une hydratation suffisante, sont donc à privilégier. Mais rien ne vous interdit de les faire précéder par des légumineuses, un poisson non gras, et des (en petite quantité) d’huiles végétales comme la noix ou l’olive.

Mais revenons aux fruits et légumes. Une fois encore, pourquoi les placer en tête de liste de courses alimentaires ? Car voici ce qu’ils contiennent :

du potassium qui favorise le drainage ;

des fibres pour capturer et éliminer les toxines via les selles ;

des antioxydants pour leurs vertus anti-inflammatoires et qui donnent de la vitalité au foie, à la peau, aux intestins ou encore aux poumons…

Des kilos à éliminer

Pour perdre ces quelques kilos accumulés, il convient de commencer par réduire la part d’aliments d’origine animale dont la digestion est la moins aisée (comme les fromages, charcuteries ou viandes grasses). Au rayon produits laitiers, les yaourts maigres sont à placer dans son panier, et pour les viandes, préférer les plus maigres.

Dans le même but, privilégier une cuisine à la vapeur ou au four.

Quelles sont les boissons détox ?

Faisons maintenant un petit point sur quelques boissons qui peuvent vous aider à retrouver votre poids d’avant les fêtes, et qui peuvent rester vos alliées pendant le reste de l’année.

Thé

En premier lieu, le thé ! De préférence vert, chaud ou froid, ses vertus antioxydantes sont à privilégier.

Citron

Le jus de citron, à jeun dès le saut du lit, aide à normaliser la sécrétion bileuse et donc venir en aide au foie pour la digestion. Si sa forte acidité vous rebute, il peut être mélangé dans de l’eau tiède sans pour autant réduire son efficacité.

Jus de betterave

Même si son aspect n’invite pas forcément le glamour, le jus de betterave est votre ami ! Vitamines B, C, oligo-éléments sont au programme, sans oublier les fibres.

Tisanes

Tendances, elles aident aussi votre organisme. Bouleau, pissenlit, hibiscus sont à privilégier en alternance avec le thé, selon votre goût.