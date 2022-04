Quels aliments sont autorisés pour la chrononurition ?

La chrononutrition est une forme d'hygiène alimentaire inventée par un gériatre et nutritionniste qui s'est penché sur le fonctionnement du corps et la façon dont il stockait les aliments durant la journée.

Il est expliqué que la chrononutrition permettrait de perdre du poids sans faire de régimes drastiques, seulement en réorganisant le contenu de ses repas !

Chrononutrition : quels aliments choisir pour ses repas ?

Tout d’abord, la chrononutrition n’est pas le fait de se priver de certains aliments, mais plutôt de savoir choisir lesquels manger à tel ou tel repas, à savoir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner.

Les menus sont riches et variés ; ils comprennent :

des viandes (rouges, blanches, poissons) ;

des œufs ;

des fruits et légumes ;

des produits laitiers (beurre et fromages) ;

les oléagineux et des féculents en petites quantités ;

etc.

La chrononutrition autorise même de se faire plaisir avec des desserts gourmands, il faut juste qu’ils soient préparés à base de produits frais et sains.

Les repas doivent être obligatoirement pris à des heures fixes ; le goûter par exemple est important, car il permet de tenir jusqu’au dîner et d’éviter d’avoir faim et de grignoter.

Aliments à privilégier à chaque repas

Durant le petit déjeuner, on préconise les protéines et les graisses, comme du fromage, du beurre et des fruits. Pour le déjeuner, on favorise les féculents et des desserts légers à base de fruits et de fruits secs.

Pour le goûter, on peut prendre de fruits, des fruits secs, voire du chocolat noir. Lors du dîner, il est recommandé de manger léger et d’éviter tout ce qui est gras pour ne pas stocker de graisses durant la nuit ; il est conseillé de privilégier des légumes verts et des viandes maigres.

Enfin, il est aussi possible de se laisser aller deux fois par semaines lors d’un repas sans restrictions et de manger ce que l’on aime.