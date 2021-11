Quels critères pour choisir le meilleur matelas ?

Pour passer une nuit complète et avoir un sommeil réparateur, il sera plus qu’essentiel d’avoir le matelas idéal qui vous offrira ce confort pour que vous puissiez dormir comme un bébé.

Devant cette panoplie de modèle présent sur le marché un consommateur pourrait vite s’égarer devant autant de choix. Alors pas de panique puisque notre article est justement là pour vous donner les meilleurs conseils et recommandations et opter pour un matelas qui vous convient et qui vous offrira des nuits de sommeils très agréables.

Définir la taille et la matière de confection du matelas

Selon la taille de votre chambre ou encore que vous vivez tout seul ou avec votre conjoint, il est idéal de prévoir à l’avance la taille du matelas que vous voulez acquérir. Il faudra également choisir une taille de matelas en fonction de vos dimensions autant d’individus, dans le cas où vous seriez une personne très grande il faudra penser à un matelas un peu plus long, il existe même certaines marques qui proposent des matelas sur mesure qu’ils fabriqueront spécialement pour vous. Pour ce qui est de matière de fabrication, un matelas peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux :

en mousse ;

en latex ;

et en ressorts.

Ceux qui sont les plus répandus sur le marché sont les matelas produits en mousse en offrant un rapport qualité-prix imbattable. Pour ce qui est des matelas en latex, ils représentent une gamme un peu plus sophistiquée qui est d’ailleurs plus cher, comparé au matelas de mousse celui-ci est plus hygiénique et plus confortable et possède une longévité un peu plus durable.

Le confort et le maintien du matelas : deux critères clé

Lorsque l’on parle de confort nous entendons par là, fermeté du matelas, il faudra que lors de l’essai de votre matelas que celui-ci répondre à votre exigence de fermenté allant du plus souple au plus ferme, c’est à vous d’opter pour le modèle qui vous convient, évitez tout de même de choisir des matelas trop mous, car généralement ceux-là se dégradent très rapidement. Pour ce qui est du maintien de votre matelas, il s’agit là de choisir sa résistance et son affaissement surtout au niveau de la colonne vertébrale pour qu’elle reste bien droite et éviter les torticolis et les maux de dos.