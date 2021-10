Quels sont les aliments préconisés pour renforcer sa flore intestinale ?

Les probiotiques sont des bactéries amies de notre tractus digestif. En effet, ils constituent un élément essentiel de la flore intestinale, car ils permettent d'une part de rétablir le déséquilibre causé par les mauvaises bactéries.

D’ autre part, ils contribuent à la bonne digestion des glucides et des protéines, ainsi qu’à renforcer le système immunitaire, mais alors, quels sont les aliments riches en probiotiques ?

Où trouver les probiotiques dans notre alimentation ?

En tête de liste des aliments riches en probiotiques, on retrouve le lait fermenté et ses dérivés, car il contient des bactéries lactiques de type bifidobacteries et lactobacilles, qui possèdent une action régulatrice du transit intestinal. Par la suite, il existe des légumes particulièrement riche en probiotiques qu’il faut consommer crus en salade, comme :

les carottes ;

les betteraves ;

les radis ;

le poivron ;

la choucroute.

En ce qui concerne les carottes et les betteraves, elles peuvent être consommées sous forme de jus de légumes lacto-fermentés ; seulement, il faudra veiller à les prendre en petite quantité avant les repas, car leur action est puissante, mais efficace.

Par ailleurs, vous pouvez bénéficier d’une bonne quantité de probiotiques dans le pain au levain, accompagné d’un bon morceau de fromage persillé (aux moisissures bleues), ou bien un fromage à croûte blanche (le camembert). En outre, les olives et les cornichons sont à leur tour, riche en probiotiques.

On clôture notre petite sélection, avec un aliment far qui est le miel, sa teneur en fructo-oligosaccharides lui permet de stimuler la croissance de ces bonnes bactéries, et de se débarrasser des mauvaises, par son pouvoir antibactérien.

Autres sources de probiotiques

De peur de ne pas couvrir vos besoins en probiotiques en se basant exclusivement sur l’alimentation, il existe des compléments alimentaires conçus pour pallier ce problème. Vous pouvez en trouver de toute sorte dans les pharmacies (comprimé de levures de bière, probiotiques associant plusieurs espèces bactéries bénéfiques, etc.). Cependant, il est conseillé de prendre l’avis de votre pharmacien.