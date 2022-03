Vous vous posez des questions sur la Cornaline et ses bienfaits ? Vous ne savez pas quand ni où la porter et vous cherchez plus d'informations ? Vous êtes tombé au bon endroit, lisez notre article pour découvrir les mystères de cette pierre !

Qu’est ce que la Cornaline ?

Si vous ne savez pas ce qu’est la Cornaline, il s’agit là d’une pierre à la belle couleur rouge vif, qui peut se porter sous forme de différents bijoux.

Bracelets ;

Colliers ;

Bagues.

Quels sont les bienfaits de la Cornaline ?

La cornaline est connue pour sa couleur rouge sang qui la démarque facilement, mais elle est aussi connue pour ses bienfaits, en effet, la pierre aurait des effets thérapeutiques dont :

Des effets anti-inflammatoires ;

Des effets sur la régulation de la circulation sanguine ;

Des effets sur les pathologies liées aux reins.

La cornaline aurait aussi des effets sur d’autres organes importants comme la vésicule biliaire ou encore la rate.

En ligne, on recommande de porter de la cornaline sur une bague, et on conseille plus précisément de porter cette dernière sur l’annulaire car cela attirerait deux choses extrêmement positives : la réussite et la chance. Oui, outre ses bienfaits sur l’organisme, elle aurait encore plus de vertus sur le plan psychologique. En plus du succès et de la chance, elle agirait sur les chakras sacrés et le Plexus solaire, elle atténuerait aussi les mauvaises ondes et les émotions négatives, aidant la personne qui la porte à s’en débarrasser. On rapporte aussi que la Cornaline agit sur la rancune et la jalousie et aide la personne à les combattre en ayant un effet direct sur le Plexus solaire. Autre bonne nouvelle pour les personnes réservées et introverties : la Cornaline donnerait plus de confiance en soi et de courage pour être plus présent socialement.