Quels sont les bienfaits de la fleur d’oranger utilisée dans les bougies ?

Quoi de mieux que d'avoir une bougie ou plusieurs à la maison ? À sentir leurs parfums frais, sucrés et qui envahissent les moindres recoins de la maison.

Des odeurs relaxantes qui apportent une ambiance chaleureuse et cosy. La fleur d’oranger fait partie des senteurs les plus aimées des Français !

La fleur d’oranger : pour une senteur exquise !

La fleur d’oranger est la fleur blanche parfumée de bigaradier, on l’utilise pour créer de l’eau de fleur d’oranger, des parfums, les bougies, mais on l’incorpore aussi à différentes préparations culinaires, comme les gâteaux.

En parfumeries, la fleur d’oranger a des odeurs sucrées, florale, acidulés, très enivrante qui a un petit coté des odeurs orientales. Car oui, plusieurs personnes disent ou supposent que la fleur d’oranger vient du Maroc.

Quels sont les bienfaits de la fleur d’oranger ?

La fleur d’oranger est une fleur très adoucissante et très calmante. L’eau de fleur d’oranger rafraîchit et tonifie la peau, d’ailleurs, on l’utilise même pour les enfants. Elle est très efficace pour la peau sèche, délicate et irritée.

La fleur d’oranger a des vertus apaisantes et relaxantes. Elle est indiquée au cas de palpitations, de stress, de crises d’angoisse, mais aussi pour traiter l’insomnie. Les infusions à la fleur d’oranger sont très consommées pour traiter les problèmes digestifs.

Les meilleures marques de bougies à base de fleur d’oranger

Les bougies à la fleur d’oranger sont parmi les meilleurs choix que vous pouvez faire si vous voulez acheter une bougie, voici donc quelques marques qui pourraient vous intéresser :