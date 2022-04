Quels sont les bienfaits de la méditation matinale ?

Plus qu'une simple tendance, les exercices de méditation ont bien prouvé leur efficacité depuis un moment déjà, et tout particulièrement lorsqu'ils sont faits le matin, dès le réveil.

En effet, le but principal de la méditation matinale, c’est avant tout d’affronter et maitriser son niveau de stress avant même que la journée ne commence, et cela est possible en apprenant à canaliser ses émotions et arriver à rediriger son attention sur d’autres éléments plus positifs et joyeux dès le matin.

Comment pratiquer la méditation matinale ?

Contrairement aux idées reçues, la pratique de la méditation, et tout particulièrement la méditation matinale, ne nécessite pas de technique spécifique, seulement le respect de certaines consignes afin de maximiser et optimiser ses effets sur le physique et le mental.

En premier lieu, vous devez vous placer dans un endroit le plus calme que possible chez-vous, de préférence à même le sol et surtout dans une position confortable dans laquelle vous pouvez tenir pendant plusieurs minutes.

Lorsque tous ces éléments seront réunis, vous pouvez commencer votre séance de méditation matinale en tant que tel :

prenez de longues et profondes inspirations par le nez, bloquez-les puis expirez le plus lentement possible ;

essayer de ne plus penser à rien, en portant l’intégralité de votre attention sur votre respiration (remarquez comme l’air est plus frais quand il rentre que quand il ressort) ;

répétez le processus autant de fois que vous en jugerez nécessaire.

Quels sont les avantages ?

Si vous arrivez à tenir le rythme et que vous arriviez à intégrer la méditation matinale à votre routine quotidienne, vous pourrez remarquer plusieurs effets notables et avantages sur le long terme, notamment en ce qui concerne :

la réduction du niveau de stress ;

un esprit et un corps en harmonie ;

l’amélioration de la qualité de sommeil ;

une humeur plus positive et sereine dès le matin, etc.

En conclusion, la méditation matinale est une technique qui vous procurera sérénité et bien-être !