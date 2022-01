Quels sont les bienfaits de la pierre cornaline ?

La cornaline est l’une des pierres les plus utilisées en litho thérapie. Cette magnifique pierre au cuivré chaleureuse a de nombreuses vertus.

Nous allons en apprendre un peu plus sur les pouvoir de cette pierre et comment s’en occuper pour préserver aux maximum ses bienfaits.

Quels sont les pouvoirs de la cornaline ?

La cornaline a des couleurs orange et rouge, voire grenat par endroit. C’est donc une pierre foncée. Elle est liée à ce qu’on appelle le « chakra sacré » ou « Svadhisthana » qui se situe au niveau du ventre. Elle apporte plusieurs bienfaits comme :

Booster la créativité ;

Développer l’intuition ;

Permettre de lutter contre la fatigue chronique.

C’est une pierre qui stimule principalement l’esprit et la créativité, il faut savoir qu’elle recharge les énergies du corps de façon générale. Cela fait que la personne dort beaucoup mieux, et est moins stressée dans sa vie quotidienne. Son esprit ouvre alors ses chakras et permet d’être plus détendu et plus créatif.

C’est une pierre qui permet également de remettre le corps en marche.

Comment recharger une pierre de cornaline ?

Le grand avantage de la pierre cornaline est qu’elle ne demande pas beaucoup d’entretien. Toutefois, il faut garder certaines habitudes pour que votre pierre se recharge correctement. Tout d’abord, il faut bien faire attention à ce qu’elle ne prenne pas la poussière, surtout si vous la garder sur votre table de chevet ou sur une étagère. Il n’y a pas besoin d’utiliser de produits d’entretien, il suffit de la nettoyer avec un chiffon sec.

Tous les deux ou trois jours, passez la pierre sous l’eau froide pendant 2 minutes. Vous pouvez aussi la laisser tromper dans l’eau durant 30 minutes pour un nettoyage plus profond, puis laissez-la sécher au soleil pendant une dizaine de minutes.

Posez la pierre sur votre table de chevet ou votre coussin pour profiter de tous les effets. Vous pouvez également la porter en bracelet ou en collier pour la garder sur vous.