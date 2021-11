Quels sont les bienfaits des animaux de compagnie sur la santé ?

Ce que peuvent nous apporter nos animaux domestiques de bénéfique est assez impressionnant. Tâchons d'en faire le tour le plus complet possible.

En 2020, 50% des foyers français hébergeaient un animal de compagnie. Mais au-delà des traditionnels chiens et chats, tout compagnon à poils ou à plumes (voire à écailles) est susceptible d’apporter un bien-être au niveau de la santé. Voyons lesquels.

Un soutien émotionnel

En 2014, la Fondation Affinity a interrogé des enfants pour les besoins d’une partie de son enquête sur les liens entre personnes et animaux. il s’avère que près d’un enfant sur deux (46% précisément) perçoit son animal comme une source de soutien émotionnel, à un rang moindre que les parents naturellement, mais à un niveau important.

Sensation de sécurité, réconfort, tendresse… Tout ceci concourt à une baisse du niveau de stress, et donc à une santé psychique et physique améliorée au quotidien.

Un renforcement du système immunitaire

Pour faire le lien avec le paragraphe précédent, une baisse du niveau de stress implique de meilleures défenses immunitaires. Au-delà de la – déjà très importante – relation émotionnelle, un enfant qui partage la vie d’un chien passant un long moment à l’extérieur pourrait voir son système immunitaire renforcé durant la première année de sa vie.

Qu’en est-il avec les chats ? Ils sont susceptibles de contribuer aussi à un meilleur système immunitaire, mais dans une moindre mesure. Enfin, les enfants ayant des animaux de compagnie auraient moins souvent besoin de traitements antibiotiques.

Des bienfaits pour le cœur

Caresser un chat, un chien ou un lapin si vous voulez, peu importe car l’apaisement est de mise. Votre respiration ralentit, votre pression artérielle diminue, tout comme le rythme cardiaque. Pour résumer, c’est tout bénéfice pour la lutte contre les risques de maladie cardio-vasculaire ! En revanche, ces conclusions marchent aussi dans l’autre sens, à savoir que vivre par exemple avec un chien mal dressé et au comportement non adapté fait grimper ce risque.

Pour continuer sur le registre canin, il est assez évident de pointer que la promenade rituelle avec son chien contribue à pratiquer un exercice physique plus fréquent. Et ce n’est pas tout : la compagnie d’un chien pourrait vous faire rajeunir de plusieurs années.Une étude anglaise suggère que les personnes âgées de plus de 65 ans qui promènent toutou de façon intensive seraient aussi en forme qu’une autre ayant dix ans de moins au compteur. Muscles, os, cœur,… Tout profite !

Le super-pouvoir du ronronnement

Toujours dans le registre de l’apaisement, le chat est un champion : un majorité de propriétaires de félin estime que leur ronronnement peut avoir une action supérieure à celle de médicaments. Et ce n’est pas qu’une impression ou une sensation : il a été démontré que la fréquence hertzienne du ronronnement a un effet calmant, à l’instar de la musique.

Lutter contre l’asthme

D’après les résultats d’une étude présentée en 2014 à l’occasion du congrès européen de pneumologie à Munich, dormir avec un animal serait bénéfique pour combattre l’asthme. Pour les besoins de cette étude, les scientifiques ont suivi près de 2 500 bébés pendant dix années. Ils en ont conclu que les bambins ayant dormi pendant le premier trimestre de vie sur de la fourrure animale avaient diminué de 79% leur risque de développer de l’asthme à l’âge de 6 ans.