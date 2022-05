Quels sont les bienfaits des fleurs de CBD bio ?

Le chanvre est une plante aromatique qui est cultivée depuis des millénaires. Le CBD (cannabidiol) qu'elle contient est intégré à de nombreux produits à des fins thérapeutiques et relaxantes.

Le chanvre contient un très faible taux de tétrahydrocannabinol (THC), un psychoactif qui provoque l’effet planant, en revanche elle est riche en CBD, un cannabinoïde plébiscité pour ses multiples effets.

Actuellement, les consommateurs présentent un intérêt accru pour les fleurs de chanvre bio riches en CBD.

Les fleurs de CBD sont-elles meilleures pour la santé ?

Contrairement aux fausses idées qui circulent un peu partout, le chanvre n’entraîne aucun effet cognitif négatif, étant donné que le THC présent dans celui-ci est de seulement 0,2 %. Cependant, le CBD présente énormément d’effets thérapeutiques et de propriétés médicinales.

Le chanvre est commercialisé majoritairement sous forme de fleurs CBD bio et ces dernières ont de nombreux bienfaits sur la santé, à savoir :

elles sont apaisantes ;

elles soignent la douleur ;

elles guérissent les maux de tête ;

elles agissent comme antidépresseur ;

elles réduisent les risques d’hypertension artérielle, etc.

Le plus souvent, les fleurs de chanvre bio sont prisées pour leur effet calmant et apaisant aussi bien sur le plan émotionnel que physique. Aussi, comme la plante est issue de l’agriculture biologique, c’est-à-dire sans rajout de pesticides ni herbicides, cela séduit encore plus les consommateurs.

Cependant, comme la réglementation sur le sujet est assez floue, il existe des marques qui profitent de cette appellation, pour avoir plus d’attractivité commerciale. À cet effet, nous vous recommandons de choisir les marques certifiées bio et de lire la liste des ingrédients du produit en question avant de l’acheter.

Il faut savoir aussi que les propriétés naturelles du chanvre sont altérées quand la plante est traitée chimiquement, ce qui signifie que l’effet recherché du CBD sera faible, voire inexistant.

Pour conclure, si vous souhaitez bénéficier de tous les bienfaits du CBD sur votre santé, optez pour fleurs de chanvre bio, elles seront plus efficaces pour soulager vos douleurs et/ou apaiser votre stress.