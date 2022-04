Quels sont les bienfaits du savon exfoliant pour la peau ? : critères de choix selon le type de peau

Dans l'histoire, l’exfoliation de la peau remonte à l’époque des monarques.

Durant cette période, les esclaves sélectionnées pour faire partie des Harems des rois, étaient lavées et préparées avec des mélanges homogènes constitués de miel, d’huile, de lait et d’extraits de plantes ou de fruits.

Ainsi, ces divers assortiments faisaient office de textures exfoliantes visant à nettoyer la peau de ces femmes, de sorte à en éliminer la peau morte et à la rendre plus soyeuse, plus douce et plus agréable au toucher.

Qu’est-ce qu’un savon exfoliant ?

Nos grands-mères ont fait perpétuer les pratiques d’entant et se sont lancées dans la composition des savons exfoliants afin que nos peaux restent fidèles le plus possible à leur nature. Ce que beaucoup de fabricants en cosmétiques ont apprécié et façonné selon leurs propres méthodes d’ailleurs.

Composition d’un savon exfoliant : quels sont les critères de choix ?

Globalement, un savon exfoliant doit être constitué de 82 % de composants bio. Les ingrédients diffèrent d’un savon à un autre et d’une fabrication à une autre. Certains peuvent être à base de plantes, à savoir l’Aloe Vera, de fruits comme les figues de barbarie, kiwi, fraises. Ils peuvent également contenir des huiles essentielles diversifiées.

Les savons exfoliants ont pour but de :

nettoyer ;

purifier ;

nourrir ;

protéger ;

corriger.

Même si nos peaux sont quotidiennement sujettes à différents types d’agressions, les exfoliants apaisent et soulagent les peaux qui flétrissent avec le temps et les adoucissent tout autant qu’ils les hydratent. Ce qu’il faut savoir, c’est que pour chaque type de peau, il existe un savon adéquat.

Nous vous recommandons de privilégier les savons exfoliants pour vos moments cocooning ! Votre peau n’en sera que plus jeune, reposée, nette, douce, vigoureuse et surtout dénuée d’imperfection !

Pour finir, il faut retenir que chaque peau est particulière (sèche, grasse, sensibles ou hypersensible). Par conséquent, afin d’assurer l’efficacité d’un savon exfoliant, veillez toujours à prendre un qui soit adapté à votre type de peau.