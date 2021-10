Quels sont les causes et les symptômes de l’infection urinaire

L'infection urinaire, est causée par des bactéries qui sont présentes dans l'intestin, tel que l'Escherichia coli par exemple. Ces derniers, vont passer à l'urètre, pour se retrouver par la suite dans les voies urinaires.

Dû à la nature de l’appareil urinaire féminin, les infections urinaires sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que les hommes. Les dernières études, on montrer que pour 50 femmes attente de cette affection, il y a un seul cas, chez les hommes. Afin d’avoir plus d’informations, sur les facteurs de risque, et les symptômes de cette maladie. N’hésitez pas de continuer à lire cet article !

Quels sont les facteurs de risque de l’infection urinaire ?

son l’impact important sur l’activité sexuelle des individus, ainsi que sur les menstruations. Elle peut être dangereuse également sur les diabétiques, et les personnes âgées. Dans certains cas extrêmes, elle peut engendrer les maladies de la prostate. l’infection urinaire présente énormément de facteurs de risques, qui peuvent causer des beaucoup de dangers, tels que :des individus, ainsi que sur les menstruations. Elle peut être dangereuse. Dans certains cas extrêmes, elle peut

Quels sont les causes et symptômes de l’infection urinaire ?

les infections urinaires arrivent à contaminer l’urine. Et c’est à travers une En temps normal, l’urine est stérile. Par contre,. Et c’est à travers une recherche des bactéries, que le médecin va confirmer les diagnostiquer. les symptômes d’une infection urinaire, sont assez variables, et ceci en fonction de :

La nature de l’infection ;

L’intensité de l’infection.

Parmi les symptômes les plus connues, on a : l’envie répétitive d’uriner, avec une impression constante d’avoir cette envie. Au moment d’uriner, vous pouvez ressentir des douleurs, ou même des brûlures. Parfois, il sera possible de sentir une forte pression au bas du ventre, qui est très dérangeante, surtout au moment d’uriner. En dernier, il est possible de remarquer un peu de sang dans l’urine, ou un changement flagrant de couleur, avec une odeur assez forte et dérangeante.