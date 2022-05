Quels sont les changements à la puberté ?

Les changements qu'induit l'adolescence durent plusieurs années, tant. sur le plan physique que celui de la personnalité.

La puberté désigne le moment de la vie durant lequel les organes sexuels se transforment pour gagner leur maturité. Passage entre l’enfance et l’âge adulte, elle s’associe à la transformation de tout le corps mais aussi de la personnalité.

Chez les filles, elle début entre 8 et 14 ans, et la maturité sexuelle est atteinte en 4 ans en moyenne. Pour un garçon, elle commence entre 9 et 14 ans, et 6 ans sont nécessaires pour parvenir à la maturité sexuelle.

Les hormones à l’origine de la puberté

C’est la production d’hormones distinctes (œstrogènes pour les filles, testostérone pour les garçons) par l’hypophyse et l’hypotalamus du cerveau qui va agir sur les organes sexuels (ovaires et testicules).

Transformations corporelles

Chez les filles

Aux alentours de :

11 ans, les aréoles des seins grossissent, des poils fins apparaissent sur les grandes lèvres du sexe et développement du clitoris;

12 ans, les seins commencent à grossir, apparition de poils sur le pubis et les aisselles;

13 ans, premières règles, la croissance ralentit, hanches et cuisses prennent de l’importance.

Chez les garçons

Vers :

12 ans, augmentation du volume des testicules, apparition de poils sur le pubis;

13 et 14 ans, grossissement et allongement du pénis, poursuite de la croissance des testicules, les poils apparaissent autour des organes génitaux, la voix comme sa mue et la croissance s’accélère;

15 et 16 ans, apparition de poils sur la poitrine et le visage. Si la croissance ralentit, le développement musculaire change la silhouette.

Puberté et modifications comportementales

La puberté n’est pas perçue de façon égale par tous les adolescents. Certains et certaines vont poursuivre leur route vers l’âge adulte avec joie quand d’autres seront plus perturbés par les modifications corporelles et l’émergence de nouveaux sentiments.

Le temps des complexes

La prise de poids est fréquente à la puberté, à cause de comportements alimentaires inadéquats et d’un manque d’activité physique. En outre, la modification de l’odeur corporelle, l’apparition de l’acné peuvent être mal vécus.

La psychologie chamboulée

Etant donné que la période de la puberté ne commence pas au même moment pour tous, le sentiment d’être différent des autres est encore plus prégnant chez les adolescents. Manque de confiance en soi, humeur changeante, émotivité exacerbée sont très courantes.

Tiraillé entre l’envie de gagner en autonomie et la peur de la fin de la protection parentale, l’ado va ressentir le besoin d’être plus souvent seul, de contester toute autorité voire commencer à adopter des comportements à risque.