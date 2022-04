Quels sont les effets de la méditation sur la qualité de sommeil ?

Avec tous les événements stressants dont on a pu être témoins ces dernières années, le cycle de sommeil de nombreux Français s'est trouvé perturbé.

Dans la suite de cet article, nous allons vous présenter en détail une solution dite miraculeuse et 100% naturelle qui va vous aider à rééquilibrer et améliorer la qualité de votre sommeil, nous avons nommé la méditation !

Quelle est la bonne technique de méditation qui peut améliorer la qualité de sommeil ?

Si vous souhaitez réguler votre cycle de sommeil par la méditation, il faut d’abord commencer par inclure cette pratique dans votre quotidien afin qu’elle fasse entièrement partie de votre routine, pour cela, nous vous conseillons de consacrer quelques minutes par jour pour l’y intégrer progressivement. Par ailleurs, il existe une grande variété et techniques de méditation qui peuvent vous aider à renforcer vos capacités d’attention, et par la même occasion vous aider à dormir plus rapidement et plus sereinement pendant la nuit, toutefois, certaines pratiques et gestes restent les mêmes, à savoir :

Méditer dans un espace calme et où vous ne risquez pas d’être dérangé ;

Mettez votre téléphone à côté de vous afin d’éloigner les ondes ;

Placez-vous à même le sol ou sur un tapis de yoga par exemple dans une position confortable ;

Fermez les yeux et respirez lentement et profondément ;

Contrôlez votre respiration pendant 10 minutes minimum.

Quels sont les bienfaits de la méditation hormis l’amélioration du sommeil ?

Comme cité précédemment dans cet article, les dernières années ont pu être relativement difficiles pour beaucoup de personnes, entre le stress physique et mental, cela a impacté négativement la qualité de sommeil de nombreuses personnes. La méditation est donc une solution optimale pour mieux dormir, mais elle dispose aussi de nombreux autres avantages sur la santé en général, nous pouvons notamment vous citer :