Quels sont les facteurs et symptômes du lupus systémique ?

Le lupus ne peut être guéri à ce jour, mais des traitements existent pour réduire les poussées et autres complications.

Le lupus érythémateux disséminé, aussi nommé lupus érythémateux systémique, est une maladie auto-immune (qui survient quand le système immunitaire s’attaque aux cellules de l’organisme et les détruit).

Chronique, elle peut toucher de nombreuses parties du corps dont les articulations, la peau, le système nerveux, les reins, le coeur, etc.

Lupus systémique : de nombreuses manifestations

Selon les personnes qu’il touche, ce lupus qui est la forme la plus courante de la maladie va varie. Mais pourquoi son nom est-il le mot latin désignant le LOUP ? Car l’un de ses symptômes typiques est l’apparition sur le visage d’une éruption en forme du masque appelé loup.

Ce sont les femmes qui sont le plus touchées (9 cas sur 10) et la plupart du temps il se manifeste pour la première fois entre la puberté et la ménopause pic de cas entre 30 et 39 ans). En France métropolitaine, il touche 41 personnes sur 100 000, et il est plus fréquent dans les Antilles.

Lupus : quand le système immunitaire défaille

Dans le lupus, pour des raisons qu’on ignore encore (peut-être un ensemble de facteurs environnementaux, hormonaux et génétiques), l’organisme fabrique des anticorps qui s’attaquent à ses propres tissus sains alors que normalement, il protège la personne contre les maladies.

Cependant si les causes ne sont pas déterminables avec précision, certains éléments déclencheurs sont connus :

les hormones : le lupus se manifestant en très grande majorité chez les femmes en âge de procréer, les facteurs hormonaux peuvent jouer (ex : une grossesse va favoriser la survenance d’un lupus) ;

la génétique : on relève une fréquence forte de lupus parmi les deuxièmes jumeaux quand ils sont monozygotes. Et dans 1 cas sur 10, certains membres d’une famille peuvent en être atteints ;

des médicaments dont la prise peut favoriser le lupus pendant la durée du traitement : anticonvulsivants, bêta-bloquants et antibiotiques ;

l’environnement : rayons UV, tabac, exposition à certains virus comme celui d’Epstein Barr).

Symptômes du lupus

Un ou plusieurs de ces signes peuvent survenir, et selon les individus, lors de poussées : fatigue excessive, perte d’appétit, fièvre légère mais qui se prolonge dans le temps, douleurs articulaires.

Cependant, quand le lupus évolue, ce sont certains organes qui peuvent en être la cible :

peau, cuir chevelu : le lupus est déclenché ou favorisé la plupart du temps par l’exposition au soleil. C’est là qu’apparait le masque en forme de “loup” dans les régions des yeux, du nez et des pommettes. Mains et décolleté sont aussi concernés ;

la peau sur le reste du corps : éruptions en forme d’anneaux, des nodules, des plaques avec une desquamation ;

les muqueuses : apparition d’aphtes dans la bouche, moins fréquemment dans le nez et le pharynx ;

Effets vasculaires

Parmi les personnes touchées par le lupus, un syndrome de Raynaud se manifeste souvent sans qu’il en soit la seule cause. Phlébite ou AVC, un infarctus peuvent être les signes avant-coureurs du lupus.

Symptômes liés au cœur et aux poumons

Pendant un lupus, toux ou douleurs de la cage thoracique, essoufflement peuvent induire l’existence d’une péricardite ou d’une pleurésie.

Système nerveux

Migraines, épilepsie, troubles de l’humeur ou dépressifs, capacité réduite à la concentration figurent parmi les symptômes associés au lupus (dans 1 cas sur 10).

Dans un second article dédié au lupus, nous allons traiter de son diagnostic et des traitements de ses poussées.