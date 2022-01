Quels sont les frais de gestion d’une assurance vie ?

La mise en place d’une assurance vie entraîne inévitablement des frais à son souscripteur. Face à cela, ils doivent être pris en compte dans la gestion de vos dépenses courantes.

Cela vous permettra d’éviter un impact négatif sur les revenus annuels. Il faut savoir que les frais qui en découlent diffèrent d’une assurance à une autre. Par conséquent, avant de souscrire à l’une d’entre elles, il est indispensable de les comparer.

Les frais de gestion assurance vie

Dès lors de la souscription à une assurance vie, le propriétaire doit s’attendre à prendre en charge divers frais concernant :

l’ouverture du compte

sa gestion

les frais d’arbitrage

les frais de versement

Ces derniers sont comptabilisés comme étant la rémunération indispensable de l’assureur, ou du banquier chargé de votre dossier. Ces derniers ont un impact direct sur le capital du propriétaire. Toutefois, il faut savoir qu’il existe différents types de contrat pour une assurance vie. Ces derniers diffèrent des frais imposés. Par exemple pour les contrats d’assurance vie de type “mono-support”, le propriétaire fera face à des frais peu conséquents et assez raisonnables. Tandis que dans le cas d’un contrat multi-support, le propriétaire aura à sa charge des frais plus conséquents.

Il faut savoir que les frais les plus élevés sont généralement constatés auprès des établissements bancaires traditionnels. En France, les banques ont une grande liberté pour fixer les divers frais de gestion d’une assurance vie. Toutefois, un seuil maximal est mis en place. Pour les frais de gestion annuels, ils sont fixés entre 0.5 et 1%. Ensuite, pour les frais de versement, ils peuvent aller de 0% jusqu’à 5%. Tandis que pour les frais d’arbitrage, ils sont en moyenne de 0%, mais peuvent atteindre 1%.

Pour minimiser le montant des frais de gestion d’une assurance vie, il est essentiel de se renseigner sur ces derniers avant la souscription. Pour vous y aider, il est possible de recourir aux comparateurs en ligne. Parmi les plus appréciés, il y a BForBank qui propose des frais d’ouverture, de versement et d’arbitrage gratuit et des frais de gestion de 0.6 à 0.85%.