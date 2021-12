Quels sont les meilleurs sites pour suivre des cours de yoga pilates chez soi ?

Pour s'extraire du tumulte du quotidien du stress qui pèse sur nos épaules pendant toute la semaine et se débarrasser de la pression qui ne cesse de peser, les gens ont tendance à s'adonner à plusieurs sortes de pratiques et d’habitudes saines pour leur physique ainsi que pour leur esprit pour se soulager et ne pas crouler sous le poids de la vie quotidienne.

Nous savons ainsi que la notion du bien-être est largement partagée, devenant ainsi un objectif commun que nous devons tous atteindre. Pour arriver à cette fin, nous avons tendance à avoir recours à plusieurs sortes de solutions, comme de nouvelles habitudes alimentaires, routines sportives ou encore certaines disciplines que nous nous imposons, et à titre d’exemple nous citerons la méthode du yoga pilates, qui connait un succès grandissant surtout avec la venue des cours en ligne !

Pour quelle raison suivre des cours de pilates ?

Le pilates est une méthode de relaxation inventée il y a tout juste un siècle de cela par Joseph Pilates, dont le principal but est d’atteindre le bien-être physique et mental. Basé sur plus de cinq cents exercices différents, et suivant un enchaînement corporel bien précis qui soit toutefois simple à faire, le pilates permet à l’individu de se muscler et d’améliorer son capital physique en contrepartie de quelques efforts et de quelques heures par semaine. La plupart du temps, cette activité connaît des critiques positives par tous ceux qui s’y sont expérimentés, ceci reste du moins relatif selon la personne en question. C’est donc au moyen d’une pratique régulière et ponctuelle que la discipline porte ses fruits, en liant corps et esprit, en se débarrassant de la pression et du stress ainsi que de nombreux d’autres bienfaits que vous verrez opérer dans votre vie à fur et à mesure que vous continuez d’enchaîner les mouvements et les postures pendant chaque séance.

Quels sont les meilleurs cours de pilates disponibles en ligne ?

Il existe plusieurs sites et plusieurs plateformes proposant des cours en ligne de pilates et l’on cite :

La Pause Pilates :

MyQee ;

Mon studio Pilates ;

Superprof ;

Shapin ;

Décathlon Coach.

Donc même si vous êtes trop occupé et que vos journées sont trop chargées au point de ne pas pouvoir vous adonner à une quelconque activité physique, le pilates en ligne est la meilleure solution qui pourrait bien vous aider à aller mieux et à retrouver les couleurs qui manquent à votre vie.