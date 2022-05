Quels sont les pharmacies disponibles en urgence à Créteil ?

Les urgences médicales ne connaissent pas les horaires de travail, on peut en avoir une pendant la nuit, un jour férié, un dimanche…

c’est pourquoi il est important de connaitre les pharmacies les plus proches et celles en garde, pour pouvoir gérer la situation sans qu’il y ait des dégâts.

Liste de pharmacies qui pourront vous être utiles en cas d’urgence médicale à Créteil

Voici quelques pharmacies et leurs coordonnées (format : nom, adresse, numéro) à Créteil :

Pharmacie de l’universalité, 25 Rue des Mèches 94000 Créteil, 01 42 07 41 55 ;

Pharmacie Sediame, 83 Avenue de Verdun, 94000 Créteil, 01 41 78 81 81 ;

Pharmacie Berdah-Bambaron, 2 Rue Calmette, 94000 Créteil, 01 42 07 50 52 ;

Pharmacie de l’Abbaye, 1 Place de l’Abbaye, 94000 Créteil, 01 43 77 56 26 ;

Pharmacie de Laferrière, 108 Avenue Laferrière, 94000 Créteil, 01 42 07 55 93 ;

Pharmacie Pagneux-Kieffer, 92 Avenue du General De Gaulle, 94000 Créteil, 01 43 77 43 68 ;

SELARL Pharmacie Kennedy, 5 Place Gabriel Fauré, 94000 Créteil, 01 43 77 57 76.

Voulez-vous trouver une pharmacie de garde ?

Pour les urgences en dehors des horaires habituels tels que : les nuits, les dimanches, etc. Vous devrez appeler le service de garde qui vous mettra en contact avec la pharmacie de garde, sauf que la procédure diffère selon le cas :

Pharmacie de garde un dimanche ou une journée fériée

Les pharmaciens et la mairie généralement affichent les listes des pharmacies de garde sur la commune et alentour. Les gardes sont effectuées à rideau ouvert comme un jour normal, et les échanges s’effectuent avec ou sans ordonnance et sans la présence de votre pièce d’identité.

Pharmacie de garde durant la nuit

Pour des raisons de sécurité, vous contacterez la police ou gendarmerie qui préviendront à leur tour le pharmacien de votre venue, et les échanges s’effectuent obligatoirement avec la présence d’une pièce d’identité et d’une ordonnance. Ou bien, appelez tout simplement le 118 418 et dites « ordonnance » et vous aurez toutes les informations nécessaires.